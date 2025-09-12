La ce echipă a ajuns băiatul lui Ronaldinho: "Mult noroc, fiule!"

João Mendes, fiul fostului mare jucător brazilian Ronaldinho, a semnat un contract pe un an cu Hull City, a anunțat joi clubul din liga secundă engleză.

Jucătorul în vârstă de 20 de ani a trecut pe la academia Barcelonei înainte de a ajunge la Burnley în 2024. A jucat regulat pentru echipa Under-21, dar a fost eliberat în acest an.

Acordul include o opțiune de prelungire cu un an.

„Cred că este bine să poți juca în diferite stiluri de fotbal”, a declarat Mendes. "În Brazilia, stilul este unul, în Spania este altul, iar în Anglia este altul, așa că cred că dacă ai jucat în diferite locuri, acest lucru îți completează foarte bine jocul.”

Fostul jucător al Barcelonei, Ronaldinho, care a câștigat Cupa Mondială cu Brazilia în 2002 și a primit Balonul de Aur în 2005, a postat pe Instagram o fotografie cu Mendes ținând în mână un tricou al echipei Hull, cu mențiunea: „Mult noroc la noul tău club și în noua ta provocare, fiule”.

Ads