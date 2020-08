Ronaldinho, pus in libertate dupa peste cinci luni de detentie in Paraguay

Decizia i-a apartinut unui judecator paraguayan, care l-a eliberat in acelasi timp pe fratele lui Ronaldinho, Roberto de Assis Moreira, retinut si el in dosar.Fostul fotblist si fratele lui au fost obligati de judecator la plata unor despagubiri de 90.000 de dolari, respectiv 110.000 de dolari, dar pot parasi tara.Dupa ce au fot retinuti la 6 martie, Ronaldinho si fratele sau au petrecut o luna de detentie intr-o inchisoare si patru luni si jumatate intr-un arest la domiciliu, la un hotel din Asuncion.Ronaldinho si Roberto Assis au mers, la 4 martie, in Paraguay pentru promovarea unei carti si au fost retinuti doua zile mai tarziu pentru folosire de pasapoarte false.La 7 aprilie, ei au fost elberati din inchisoare si plasati in arest intr-un hotel din Asuncion, dupa ce au platit o cautiune de 1,6 milioane de dolari, 800.000 pentru fiecare.In acest caz, alte 18 persoane au fost retinute, majoritatea oficiali de imigrare si politisti.Fostul atacant, in varsta de 40 de ani, a ramas fara pasaport la finalul anului 2018, dupa ce justitia braziliana i l-a confiscat si l-a amendat cu 2,5 milioane de dolari (2,25 de milioane de euro) pentru un proiect imobiliar ridicat intr-o arie protejata. El nu a platit amenda primita.Ronaldinho, premiat cu Balonul de Aur in 2005, a jucat ultima data la Fluminense, in 2015, dar s-a retras oficial in ianuarie 2018. Fost fotbalist la echipe ca PSG Barcelona si AC Milan , el a cucerit Cupa Mondiala cu nationala Braziliei, in 2002.