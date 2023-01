Fostul mare fotbalist brazilian Ronaldo, supranumit ”Fenomenul”, urmează să se căsătorească pentru a patra oară după ce a cerut-o de soție pe iubita sa model în timpul unei vacanțe în Caraibe.

Fostul atacant de la Real Madrid și Inter Milano și frumoasa Celina Locks, cu 14 ani mai tânără decât el, și-au anunțat logodna cu mesaje romantice pe rețelele sociale.

Celina, în vârstă de 32 de ani, a scris: „Da, vreau” în engleză, înainte de a adăuga în portugheză: „Te iubesc pentru totdeauna @ronaldo”.

Fotbalistul retras în vârstă de 46 de ani, acum președinte al echipei Valladolid din Spania, a răspuns: „Te iubesc”, cu patru emoticoane cu inimă.

Ronaldo și Celina își vor încununa astfel o relație de șapte ani. Pe lângă cariera de model, viitoarea soție a brazilianului este și o femeie de afaceri de succes, având propria companie de produse cosmetice.

Cu prima soție, Milene, Ronaldo are un băiat, iar cu Maria Beatriz (a treia soție) are două fete.

În 2005, Ronaldo a mai fost căsătorit o dată, dar numai pentru o perioadă de trei luni, cu Daniela Cicarelli.

Ronaldo a dezvăluit mai târziu pentru Financial Times că are spermă înghețată, glumind că mai are suficientă pentru a face o echipă de fotbal.

