Decizia luată de arabi în privința lui Ronaldo, după gestul golănesc făcut la ultimul meci

Cristiano Ronaldo a făcut un gest golănesc după ce tot stadionul a început să îi scandeze numele lui Lionel Messi, la finalul derby-ului Al Hilal – Al Nassr, scor 2-0, din campionatul Arabiei Saudite.

Ronaldo a cedat şi a dus mâna la organele genitale, ca răspuns la adresa fanilor lui Al Hilal. Imaginile au devenit imediat virale pe reţelele de socializare, iar CR7 şi-a atras critici dure.

Gestul său a provocat reacţii dure în Arabia Saudită şi s-a cerut chiar expulzarea starului portughez.

Numai că, în urma analizei, Comitetul de Disciplină și Etică al Ligii saudite a decis să nu sancționeze în niciun fel gestul obscen făcut de atacantul portughez.

„Ronaldo a suferit o accidentare. După ce a fost faultat de Gustavo Cuellar, jucător la Al Hilal, Cristiano s-a lovit într-o zonă foarte sensibilă. Această informaţie este confirmată. În ceea ce îi priveşte pe fani, aceştia sunt liberi să gândească ceea ce vor", a comunicat clubul.

Cristiano a macat 11 goluri şi a oferit 2 pase decisive în cele 13 apariţii în tricoul lui Al Nassr, dar echipa este pe locul doi în campionat, cu șanse destul de mici la titlu.

Cristiano Ronaldo makes obscene gesture to Al-Hilal fans after leaving the field defeated and under the cries of "Messi, Messi, Messi" 😮

📽️ @wtrx5 pic.twitter.com/xnsyCsfPOQ