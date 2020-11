Cristiano Ronaldo: Astazi ma despart de un prieten si lumea se desparte de un geniu etern. Un magician inegalabil

Hoje despeco-me de um amigo e o Mundo despede-se de um genio eterno. Um dos melhores de todos os tempos. Um magico inigualavel. Parte demasiado cedo, mas deixa um legado sem limites e um vazio que jamais sera preenchido. Descansa em paz, craque. Nunca seras esquecido.🙏🏽 pic.twitter.com/WTS21uxmdL - Cristiano Ronaldo (@Cristiano) November 25, 2020

"Astazi ma despart de un prieten si lumea se desparte de un geniu etern. Unul dintre cei mai buni ai tuturor timpurilor. Un magician inegalabil. Pleaca prea devreme, dar lasa o mostenire fara limite si un gol care nu va fi ocupat niciodata. Odihneste-te in pace, craque. Nu vei fi uitat niciodata", este mesajul lui Ronaldo.Numeroase personalitati ale sportului mondial, precum si cluburile, au postat in social media si pe site-urile oficiale mesaje de condoleante.CITESTE SI: Pele, dupa decesul lui Maradona: Intr-o zi vom bate mingea impreuna in cer