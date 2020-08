Cristiano Ronaldo, propus Barcelonei. Italienii vor sa scape de el

Cristiano Ronaldo este primul nume luat in calcul sa plece de la campioana Italiei.Motivul principal ar fi salariul urias incasat de portughez, la Torino."Jorge Mendes a primit instructiuni sa-i gaseasca o alta echipa lui Ronaldo.Am putut observa asta in ultimele 6 luni. S-a vorbit de Real Madrid , cei de acolo au spus ca nu exista nicio sansa ca el sa revina. Au fost discutii si despre MLS. Toate astea, pentru ca Juventus vrea sa scape de salariul lui.Cam atat de drastica e situatia. Ronaldo a fost oferit peste tot, inclusiv la Barcelona . Dar nu sunt asa sigur ca Juventus poate sa scape asa usor de el. De fapt, la ce salariu are...Ronaldo castiga 23 de milioane de euro pe an, net.Atat castiga si la Real Madrid si cred ca a egalat aceasta suma cand a semnat cu Juventus. Cine sa ofere atatia bani?", este dezvaluirea jurnalistului spaniol Guillem Balague. Cristiano Ronaldo mai are contract cu Juventus pana in 2022.