Fabio Capello dezvaluie care a fost cel mai talentat si, totodata, cel mai dificil jucator pe care l-a antrenat

Capello, care l-a avut elev pe Ronaldo in sezonul 2006/2007 la Real Madrid, a povestit cateva anecdote despre experienta sa cu atacantul brazilian in cea perioada."Cel mai talentat jucator pe care l-am antrenat este Ronaldo, El Gordo, ca sa fim intelesi. Dar el a fost si cel care mi-a creat cele mai mari probleme in vestiar. Facea petreceri, orice putea. Odata, Van Nistelrooy mi-a spus 'domnule, dar aici miroase a alcool'", a povestit Capello la canalul Sky Sports."Atunci cand Ronaldo a plecat (la AC Milan, in ianuarie 2007), am inceput sa castigam, dar daca vorbim despre talent, el a fost cel mai mare, fara indoiala", a adaugat tehnicianul italian care a castigat doua titluri in cele doua etape la Real Madrid in 1997, respectiv 2007.Capello, fost selectioner al Angliei si Rusiei, are o relatia amicala cu Ronaldo, cu care vorbeste de mai multe ori pe an.