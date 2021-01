Fara numar. Iubita lui Ronaldo nu s-a uitat la bani in Dubai. Ce masca anti COVID - 19 a purtat

Nu a fost singur. Iubita lui i-a stat aproape starului lui Juventus in Emirate.Georgiana Rodriguez a impresionat asistenta prezenta la gala prin tinuta vestimentara si accesoriile foarte scumpe.Conform cotidianului spaniol AS, iubita lui Ronaldo a purtat o masca anti-COVID - 19, care rezista la 50 de spalari si la peste 50 de grade Celsius.8 euro ar costa aceasta masca.SURSA FOTO: Instagram / georgina_my_lifeLa Dubai, Georgiana Rodriguez a purtat si o geanta Prada, in valoare de peste 1500 de euro.In plus, fostul model a avut si bijuterii Chopard, de o valoare inestimabila.Cristiano Ronaldo este impreuna cu iubita sa din 2016. In 2017, Georgian Rodriguez a nascut o fetita, Alana.Fotbalistul lui Juventus mai are trei copii: Cristiano Junior, Eva si Mateo.Portughezul l-a depasit pe Pele si a devenit al doilea cel mai bun marcator din istorie, cu 757 de goluri . Ronaldo mai are nevoie de o singura reusita pentru a egala recordul, detinut de fostul jucator ceho-austriac Josef Bica.SURSA FOTO: Instagram / georgina_my_lifeCITESTE SI: Cristiano Ronaldo l-a depasit pe Pele, dar tot nu e primul. Capitolul la care cei doi "grei" sunt intrecuti de un neica nimeni