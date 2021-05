Milan, scor fantastic la Torino. Ronaldo a dat gol pentru Juventus. Ce au facut romanii din Italia

Pentru Juventus au marcat Rabiot '28, C. Ronaldo '45 si Dybala '66.Golul echipei Sassuolo a fost inscris de Raspadori '59.La Sassuolo, Vlad Chiriches a intrat pe teren, in minutul 56.Atalanta a invins Benevento, scor 2-0, prin golurile marcate de Muriel '22 si Pasalic '67.Alte rezultate de miercuri, din campionatul Italiei:Cagliari - Fiorentina 0-0Bologna - Genoa 0-2Inter - AS Roma 3-1La Inter Milano , portarul Ionut Radu a fost integralist.Lazio - Parma 1-0La echipa Lazio, Stefan Radu a evoluat pana in minutul 57. Sampdoria - Spezia 2-2Torino - AC Milan 0-7Confruntarea Crotone - Verona este programata joi.