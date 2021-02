Pisica lui Ronaldo care are un ADN special a fost calcata de masina. Fotbalistul a trimis-o cu un avion privat in Spania la operatie

"Pepe", motanul superstarului portughez a fost calcat de o masina in Italia si a avut nevoie urgent de o interventie chirurgicala. Ronaldo nu s-a uitat la bani cand a venit vorba de pisica sa si a trimis-o cu un avion privat la o clinica specializata in Spania, unde a fost operata.Motanul este in afara oricarui pericol dupa ce s-a aflat in grija celor mai buni medici veterinari din Spania. "Pepe" este acum in perioada de refacere.Fotbalistul lui Juventus si iubita sa, Georgiana Rodriguez, au animalul de doi ani, scriu spaniolii de la Cadena Ser.Pisica face parte dintr-o rasa rara, numita Sfinx, cu un ADN special. Un exemplar de acest fel costa 3000 de euro.CITESTE SI: