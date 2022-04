"Așa arată un geniu la muncă" Lovituri magice din partea lui Ronnie O'Sullivan în semifinala Mondialului de snooker VIDEO

Semifinala dintre Ronnie O'Sullivan și John Higgins de la Campionatul Mondial de snooker a produs momente de magie din partea englezului.

Ronnie O'Sullivan conducea cu 9-6 înaintea ultimului joc din sesiunea a doua. Ronnie O'Sullivan era condus în acest joc și avea nevoie să joace ambele bile roșii cu bila neagră pentru a egala situația. Ceea ce a și reușit până la urmă, câștigând apoi jocul prin repoziționarea bilei negre.

În studioul EuroSport, Alan McmMnus și Jimmy White au fost fascinați de loviturile lui Ronnie.

"Sunt cele mai bune două lovituri consecutive pe care le-am văzut în fazele finale ale unui Mondial", a spus McManus.

"Am văzut un geniu la muncă. Aceste lovituri vor fi repetate la nesfârșit", a spus Jimmy White.

Semifinala va continua sâmbătă de la 10-6 pentru Ronnie: câștigă primul la 17.

