Avem o finală de vis la Mondialul de snooker: Ronnie O'Sullivan visează la al șaptelea titlu

Doi englezi se vor întâlni în finala Campionatului Mondial de snooker.

Este vorba în primul rând de Ronnie O'Sullivan, de șase ori campion mondial, care l-a învins cu 17-11 pe John Higgins după o partidă pe care a controlat-o în întregime, cu excepția startului. Higgins a pornit ca din pușcă și a avut 3-0, dar Ronnie O'Sullivan a recuperat rapid.

Ronnie O'Sullivan va juca în finală cu Judd Trump. Acesta a avut o semifinală de infarct cu MArk Williams. Deși a condus cu 7-2 și 12-5, Trump s-a văzut egalat și condus de Williams cu 16-15. Totul s=a decis în joc decisiv, unde Trump s-a impus, câștigând meciul cu 17-16.

Finala dintre Ronnie Ronnie O'Sullivan și Judd Trump (care el și el un trofeu de campion mondial în palmares) îmcepe azi la ora 15.00 și se va încheia în sesiunea de luni seara.

Dacă se va impune, Ronnie O'Sullivan va egala recordul lui Stephen Hendry, care are 7 trofee de campion mondial.

One of the greatest semi finals the Crucible has ever seen...

