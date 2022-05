Finala Mondialului de snooker: enervat de arbitru, Ronnie O'Sullivan s-a "răzbunat" pe Judd Trump VIDEO

Ronnie O'Sullivan domină finala Campionatului Mondial de snooker. Înaintea sesiunilor decisive de azi, Ronnie O'Sullivan îl conduce pe Judd Trump cu 12-5.

Finalul primei sesiuni s-a încheiat cu o dispută între Ronnie O'Sullivan și arbitrul Olivier Marteel. Acesta din urmă i-a atras atenția lui Ronnie că a făcut un gest nesportiv. Dar Ronnie a părut că nu pricepe despre ce e vorba și a intrat într-o dispută verbală cu arbitrul.

Ronnie: Ce ai văzut?

Marteel: Am văzut!

Ronnie: Hai spune, ce ai văzut?

Marteel: Nu voi spune asta la televizor!

Ronnie: Spune-mi ce ai văzut. Nu ai văzut nimic. Du-te și uită-te la cameră. N-ai văzut nimic. Nu începe o polemică!

Marteel: Nu fac asta!

Ronnie: Du-te și verifică camera!

O'Sullivan n-a dat mâna cu arbitrul după prima sesiune, dar a făcut-o după a doua sesiune, pe care a încheiat-o en-fanfare. El va intra înaintea zilei decisive de astăzi cu un avantaj de 7 jocuri, scor 12-5.

Următoarea sesiune începe de la ora 15.00, iar sesiunea decisivă este de la 21.00. Câștigă jucătorul care ajunge primul la 18.

Cum a câștigat Ronnie jocul 4

Ever the showman! 🧙‍♂️

Nothing to see here: Just Ronnie O'Sullivan potting a re-spotted black off three cushions in the World Championship final 😍@WeAreWST | @ronnieo147 pic.twitter.com/h9wthi5LHk