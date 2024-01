Ronnie O'Sullivan e magic: încă o performanță memorabilă la 48 de ani

Ronnie O'Sullivan a dovedit încă o dată că este cel mai bun jucător din istoria snookerului.

La 48 de ani, el l-a învins pe Ali Carter în finala Mastersului, câștigând pentru a opta oară acest turneu prestigios.

Ronnie O'Sullivan a fost condus cu 6-3, dar s-a impus cu 10-7, devenind cel mai vârstnic câștigător al Mastersului. El deține recordul și pentru cel mai tânăr câștigător.

Ronnie O'Sullivan nu mai câștigase Mastersul din 2017.

Pentru prima dată în carieră, Ronnie O'Sullivan are șansa de a câștiga Tripla Coroană în același sezon: mai trebuie doar să se mai impună încă o dată la Campionatul Mondial care va avea loc în luna aprilie.

Wow, number 8!!

Just want to again say thank you for all the support. It really means the world to me.

🏆 pic.twitter.com/wegnC30Ad5