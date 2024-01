Ronnie O"Sullivan, cuvinte grele la adresa adversarului din finală: "Să-și rezolve naibii viața! Ce e cu el?"

Ronnie O"Sullivan și-a călcat în picioare adversarul din finala Masterului, pe compatriotul său Ali Carter.

Ronnie O"Sullivan l-a învins cu 10-7 pe Ali Carter în finala turneului Masters. Fanii prezenți în Alexandra Palace din Londra l-au susținut în proporție covârșitoare pe Ronnie O"Sullivan, spre disperarea lui Ali Carter.

După ce s-a plâns de atitudinea fanilor, Ali Carter s-a trezit luat în colimator de Ronnie O"Sullivan, care efectiv l-a călcat în picioare.

"Trebuie să-și rezolve dracului viața. N-am de gând să-l mai ocolesc, să mă port ca și cu cojile de ouă cu cineva ca tipul ăsta. Să joci snooker împotriva unei astfel de persoane este un coșmar. Nu este o persoană drăguță. Nu este o atmosferă plăcută pe care o lasă în jurul mesei.

Cu asta am spus ce am avut de spus, nu-mi pasă deloc. Am spus-o, gata. Toată lumea știe cum este. Are probleme. Dar la naiba, de ce are probleme cu mine? Nu-mi pasă de niciunul dintre acești jucători de snooker, de nici unul dintre ei. Cu cât vorbește mai mult, cu atât îl pedepsesc mai mult de fiecare dată. Doar își sapă un mormânt. Nu-mi pasă. Are probleme, trebuie să-și rezolve viața. Să-și ia un consilier sau așa ceva", a spus Ronnie, citat de Daily Mail.

Ronnie O'Sullivan launched an astonishing rant during his Masters final press conference after hearing an accusation from opponent Ali Carter that he had 'snotted' on the floor 👇 — Sky Sports News (@SkySportsNews) January 16, 2024