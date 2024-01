Au crescut împreună, dar acum nu se mai suportă! Povestea unei prietenii care s-a transformat peste noapte într-o dușmănie feroce

Snookerul este considerat un sport al gentlemanilor, însă de multe ori rivalitățile sunt atât de mari că nu se mai ține cont de fair-play.

Așa s-a întâmplat și cu Ronnie O'Sullivan și Ali Carter. Cei doi au crescut împreună în Essex și jucau snooker împreună.

Acea perioadă e de mult încheiată, iar conflictul dintre cei doi a atins cele mai înalte cote. După finala Mastersului de la Londra, Ali Carter a spus că Ronnie și-a întins mucii pe toată podeaua, iar unii dintre fanii lui sunt idioți.

Replica lui Ronnie a fost devastatoare: "Trebuie să-și rezolve dracului viața. N-am de gând să-l mai ocolesc, să mă port ca și cu cojile de ouă cu cineva ca tipul ăsta. Să joci snooker împotriva unei astfel de persoane este un coșmar. Nu este o persoană drăguță. Nu este o atmosferă plăcută pe care o lasă în jurul mesei.

Cu asta am spus ce am avut de spus, nu-mi pasă deloc. Am spus-o, gata. Toată lumea știe cum este. Are probleme. Dar la naiba, de ce are probleme cu mine? Nu-mi pasă de niciunul dintre acești jucători de snooker, de nici unul dintre ei. Cu cât vorbește mai mult, cu atât îl pedepsesc mai mult de fiecare dată. Doar își sapă un mormânt. Nu-mi pasă. Are probleme, trebuie să-și rezolve viața. Să-și ia un consilier sau așa ceva", a spus Ronnie, care apoi a arătat degetul mijlociu.

The audio from Ronnie O'Sullivan's x-rated rant about Ali Carter. pic.twitter.com/Juv8CnEQXm — Chris Hammer (@ChrisHammer180) January 16, 2024

E greu de spus unde s-a rupt prietenia dintre cei doi, cert este că palmaresul lui Ronnie este unul stelar, pe când Căpitanul Ali Carter nu s-a ridicat niciodată la nivelul adversarului. Ba mai mult, "Racheta" l-a învins de două ori în finala Campionatului Mondial de snooker.

S-a întâmplat însă că în 2018 Ali Carter să obțină una dintre rarele lui victorii în fața lui Ronnie. Cei doi au avut atunci o dispută chiar în jurul mesei. Supărat că Ali Carter nu îi făcea loc să treacă, Ronnie l-a lovit cu umărul.

Întors pe scaunul său, O'Sullivan a spus: „Asta pentru că ai fost domnul Angry. M-ai lovit cu umărul mai devreme, m-am gândit să-ți dau unul înapoi.

Carter a răspuns: „Mulțumesc, e foarte drăguț din partea ta”.

O'Sullivan a răspuns: „Nu mai fi supărat atunci”.

Arbitrul de meci Paul Collier a intervenit, spunându-le celor doi să continue meciul. 'Da, eu sunt calm. Sunt calm ca un castravete, a răspuns O'Sullivan.

Carter, 44 de ani, care a depășit cancerul testicular și pulmonar, a declarat după meci: „Nu voi fi agresat de nimeni. Am trecut prin multe în viața mea, lucruri mult mai grele decât o lovitură cu umărul".

O'Sullivan a spus că „nu crede că are de ce să-și prezinte scuze”, adăugând că i-a urat bine lui Carter pentru restul turneului.

Dar a adăugat: „Dacă cineva o să intre cu umărul în mine, trebuie să merg în jurul lui, în vârful picioarelor sau să fac o mică reverență de parcă ar fi Regina sau Regele?".