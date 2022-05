Ronnie O'Sullivan e magnific! A câștigat al șaptelea titlu de campion mondial la 46 de ani! VIDEO

Ronnie O'Sullivan a dovedit încă o dată că este cel mai talentat și cel mai valoros jucător din istoria snookerului.

El a câștigat Campionatul Mondial de snooker după ce l-a învins în finală pe Judd Trump cu 18-13.

La 46 de ani, Ronnie O'Sullivan este cel mai vârstnic jucător care reușește o astfel de performanță.

Are acum șapte titluri de campion mondial, la fel ca și scoțianul Stpehen Hendry. "Sunt fericit să împart acest record cu Stephen. Doar doar pentru un an", a glumit Ronnie cu subînțeles.

O'Sullivan va primi și o recompensă uriașă - 500.000 de lire sterline, Finalistul doar 200.000.

La finalul meciului, Ronnie O'Sullivan și Judd Trump s-au îmbrățișat îndelung, Ronnie împărtășindu-i din secretele lui Judd, pe când acesta era doar un adolescent.

Campionul a fost apoi felictat de cei doi copii ai lui.

2001. 2004. 2008. 2012. 2013. 2020. 2022. Ronnie O'Sullivan is a seven-time champion of the world!

"We'll probably go again next year!"

Exactly what the Crucible crowd wants to hear from Ronnie O'Sullivan!#ilovesnooker | @WeAreWST | @ronnieo147 pic.twitter.com/EgpXx3Hrqg