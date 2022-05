Ronnie O'Sullivan, în lacrimi după al șaptelea titlu de campion mondial. I-a surprins și pe adversari VIDEO

A fost o seară extrem de intensă pentru Ronnie O'Sullivan, care și-a adjudecat al șaptelea titlu de campion mondial la snooker.

El l-a învins în finală cu 18-13 pe Judd Trump și a câștigat pentru a șaptea oară la Sheffield, egalând recordul scoțianului Stephen Hendry.

Ronnie O'Sullivan a fost extrem de emoționat după meci, mai ales că alături i-au fost alături doi dintre copiii săi, Lily și Ronnie jr, dar și tatăl său, care în trecut a fost întemnițat.

"Wow, nu l-am văzut niciodată pe Ronnie așa. Cât de mult a însemnat să îl egaleze pe Hendry", a comentat australianul Neil Robertson.

A beautiful night at the Crucible. #ilovesnooker | @Betfred pic.twitter.com/jvzW1FzxaO

"It's just nice to share it with family."@ronnieo147 is the 7x Betfred World Snooker Champion.

What a way to equal the record.#ilovesnooker @wearewst #snookerworldchampionship pic.twitter.com/gZQQ3KNkLQ