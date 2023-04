Cum i-a răspuns Ronnie O'Sullivan jucătorului iranian care l-a provocat: azi are loc disputa dintre ei de la Mondialul de snooker

Confruntarea de azi dintre Ronnie O'Sullivan și iranianul Hossein Vafaei a fost alimentată de declarațiile războinice ale jucătorului persan.

Campionatul Mondial de snooker a ajuns în faza optimilor de finală, iar una dintre cele mai așteptate confruntări este cea dintre englezul Ronnie O'Sullivan și iranianul Hossein Vafaei.

Jucătorul persan a avut grijă să pună gaz pe foc înaintea confruntării de azi:"Trebuie să arăt că pot să joc și să închid gura unor oameni. Vreau să îi închid gura lui Ronnie. Am fost respectuos, dar el este cum este... El e drăguț doar când doarme. A fost eroul meu, dar nu mai este. Este o legendă a acestui sport, un geniu, dar la nivel personal m-a afectat. A fost lipsit de respect față de mine, de familia mea. Aici e snooker, nu e box".

Rnonie i-a răspuns neașteptat de calm: "Știam că are ceva cu mine încă de acum doi ani, când comportamentul lui față de mine s-a schimbat. Aș putea fi o persoană mai bună? Probabil. Dar eu am susținut mereu tinerii jucători, cu sfaturi, cu mesaje, inclusiv pe Hossein. Nu am nicio revanșă de luat, vreau doar să îmi fac jocul și să mă bucur de meci. Nu intru în astfel de răazboaie că nu merită".

Prima sesiune a confruntării dintre Ronnie O'Sullivan și Hossein Vafaei are loc azi de la ora 16.30.