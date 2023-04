Dezastru pentru Ronnie O'Sullivan la Campionatul Mondial de snooker: a fost eliminat după o sesiune jenantă

Ronnie O'Sullivan, de șapte ori campion mondial, și-a luat adio de la un nou titlu la Sheffield.

Ronnie O'Sullivan a fost eliminat de belgianul Luca Brecel în faza sferturilor de finală ale Campionatului Mondial de snooker.

Englezul a intrat în sesiunea decisivă având un avantaj de patru jocuri, scor 10-6, însă a fost de nerecunoscut în ultima parte a meciului.

Luca Brecel a câștigat șapte jocuri la rând și s-a impus cu 13-10, calificându-se în semifinale. Acolo, el va întâlni învingătorul din disputa McGill (Scoția) - Jiahui (China).

