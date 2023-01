Snooker: lovitura imposibilă pe care Mark Williams a încercat-o în jocul decisiv al meciului cu Ronnie O'Sullivan VIDEO

Mark Williams și Ronnie O'Sullivan, "veteranii" de 47 de ani ai snookerului, s-au întâlnit în sferturile de finală ale Mastersului.

Ronnie a condus cu 3-0, dar Mark Williams a egalat situația la patru. S-a făcut 5-5, iar în joc decisiv s-a impus Mark Williams, scor final 6-5.

În jocul decisiv, Williams a încercat o lovitură fantezistă: să trimită o bilă roșie în buzunar cu manta înainte. Neobișnuită a fost execuția lui Williams, cu o singură mână.

Lui Mark nu i-a ieșit lovitura, însă Ronnie O'Sullivan nu a putut profita de oportunitatea avută. "Zeii snookerului au făcut dreptate. Mark a jucat mai bine ca mine", a declarat Ronnie după meci.

Only Mark Williams would try the one-hander in the deciding frame against Ronnie O'Sullivan 😅#CazooMasters | @WeAreWST pic.twitter.com/0pRgtcni0w