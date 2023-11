Anunț-șoc din partea lui Ronnie O'Sullivan, cu o zi înaintea meciului: "Mă retrag! Vreau să am grijă de sănătatea mea mintală"

Marele campion de snooker Ronnie O'Sullivan și-a dezamăgit fanii. El și-a anunțat retragerea chiar înaintea primei partide pe care urma să o dispute la turneul Champion of Champions 2023.

Ronnie O'Sullivan era marea vedetă a turneului programat la Bolton. Cu o zi însă înainte de începerea competiției, englezul a spus că se retrage: "Salut, am vrut doar să vă anunț că, din păcate, mă retrag de la evenimentul Champions of Champions de mâine. Din punct de vedere psihic mă simt puțin stors și stresat și vreau să am grijă de sănătatea mea mintală și de corpul meu. Îmi pare rău pentru toți fanii, dar voi reveni mai puternic", a spus el.

Ronnie fusese deja tras la sorți și urma să joace în primul tur cu chinezul Zhang Anda.

Ronnie O'Sullivan este deținătorul trofeului Champion of Champions, învingându-l în finala din 2022 pe Judd Trump.

Ronnie O’Sullivan has withdrawn from the Champion of Champions, and will be replaced by Six Red World Championship winner Ding Junhui. #ChampOfChamps https://t.co/vH41Y2eGJs