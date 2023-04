Ronnie O'Sullivan s-a calificat în optimile de finală ale Campionatului Mondial de snooker, după ce a trecut cu 10-7 de Pang Junxu.

Ronnie O'Sullivan nu s-a simțit foarte bine, fiind chinuit de o infecție. "Sunt ușurat că s-a terminat. Am un microb, așa că am fost chinuit absolut toată ziua - picioarele, membrele, totul a dispărut - dar am rezistat. Am fost atât de disperat doar să trec linia de sosire. Este un sentiment oribil.

Am vrut doar să văd dacă pot să trec, să am câteva zile de odihnă, dar s-ar putea să stau pe la Crucible și să le dau tuturor microbul meu! Am fost atât de obosit încât mă simt relaxat. E o nebunie. Abia aștept să ajung în patul meu. Mă lupt", a spus Ronnie după meciul cu Pang.

În turul următor, el ar putea juca împotriva iranianului Vafaei, care afirmase că Ronnie ar trebui să se retragă. "A spus el multe despre mine anul acesta. Cred că a învățat să tacă. Îmi place când cineva mă critică, când sunt luat la țintă. Pur și simplu iubesc asta. Mă motivează. Am nevoie de ceva de acest gen, sper că cineva va spune ceva, astfel încât să am un motiv în plus pentru a performa. Dar nu cred că vor spune nimic acum, pentru că probabil și-au dat seama că nu este o tactică bună cu mine. Vom vedea, dar ne vom distra puțin".

Lovitură reușită de Ronnie în meciul cu Pang.