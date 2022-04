Ronnie O"Sullivan, ca o rachetă în semifinalele Mondialului de snooker: a stabilit un nou record

Englezul Ronnie O"Sullivan s-a calificat în semifinalele Campionatului Mondial de snooker, turneu pe care l-a câștigat de șase ori până acum.

Ronnie O"Sullivan l-a învins fără emoții pe scoțianul Stephen Maguire, scor 13-5, și va juca în semifinale cu învingătorul din partida John Higgins - Jack Lisowksi, scor 5-3 după prima sesiune.

Pentru "Racheta" Ronnie O"Sullivan va fi a 13-a semifinală la Campionatul Mondial - un nou record.

Dacă va câștiga titlul la Sheffield, va ajunge la 7 trofee de campion mondial, la fel ca și Stephen Hendry.

Ronnie O'Sullivan has reached a record-breaking 13th Crucible semi final - overcoming Stephen Maguire 13-5!

He beats the previous record set by Stephen Hendry.

His opponent? John Higgins or Jack Lisowski #ilovesnooker @Betfred pic.twitter.com/lp8lRN96GQ