Bătut la zero de un jucător chinez, Ronnie O'Sullivan s-a răzbunat pe tac VIDEO

Ronnie O'Sullivan a fost de nerecunoscut în sferturile de finală ale Openului Țării Galilor.

Englezul a fost învins cu 5-0 de chinezul Tian Pengfei într-un meci în care a fost departe de valorea lui adevărată.

Ronnie O'Sullivan a reușit doar 66 de puncte pe parcursul partidei cu Pengfei, care în turul precedent bătuse un alt mare campion, pe John Higgins.

Ronnie O'Sullivan a avut probleme cu vârful tacului pe tot parcursul turneului, așa că în jocul al cincilea, când era clar că va pierde, l-a smuls cu dinții.

Ronnie O'Sullivan's hopes of a spot in the Players Championship are over...

Tian Pengfei with a stunning 5-0 win!

📺 @BBCWales | @discoveryplusUK | @Eurosport | #HomeNations 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 pic.twitter.com/1iYllqT5se