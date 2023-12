La 48 de ani fără două zile, Ronnie O'Sullivan a câștigat Campionatul Regatului Unit, după o finală cu Ding Junhui.

Ronnie O'Sullivan l-a învins pe chinezul Ding Junhui în finala UK Championship, scor 10-7.

Englezul a câștigat pentru a opta oară acest titlu și a extins la 40 recordul de titluri în turneele pe puncte.

De asemenea, Ronnie O'Sullivan este acum cel mai tânăr și cel mai vârstnic câștigător al Campionatului Regatului Unit. El câștigase acest turneu în 1993, când avea aproape 18 ani, și acum, la 48 de ani fără două zile.

Ronnie O'Sullivan a încheiat finala în stil de mare campion, cu un break de peste 100 de puncte, în uralele publicului.

🅻🅴🅶🅴🅽🅳

Ronnie O'Sullivan seals his ground-breaking eighth UK Championship - and 40th ranking title - with a glorious century 💯

Each shot roared home by the crowd. Spine-tingling.#UKChampionship pic.twitter.com/QtMA52Kcun