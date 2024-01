O'Sullivan si Carter se lupta pentru titlul suprem in snooker (Video)

Ronnie O'Sullivan si Allister Carter s-au calificat in finala Campionatului Mondial de snooker, cel mai important turneu al sezonului.

Dupa ce au trecut in semifinale de Matthew Stevens, respectiv Stephen Maguire, O'Sullivan si Carter se vor intalni, pe durata a doua zile (duminica si luni) intr-o reeditare a ultimului act din 2008, cand "Racheta" s-a impus fara probleme, scor 18-8.

In varsta de 36 de ani, Ronnie O'Sullivan are deja trei titluri mondiale in palmares, castigate in 2001, 2004 si 2008 (si alte 20 de victorii in turnee importante), iar duminica va lua startul in cea de-a patra finala din cariera, fiind favorit sa-si adjudece un nou trofeu.

De cealalta parte, Carter (32 de ani) are un palmares net inferior, jucand intr-o singura finala de Campionat Mondial, in 2008, si avand doar doua victorii importante in cariera, Welsh Open, in 2009, si Shanghai Masters, in 2010.

Aflat intr-o forma de zile mari, Ronnie O'Sullivan este cotat cu prima sansa la cucerirea trofeului, in timp ce Carter n-a impresionat, dar a avut o revenire fantastica in meciul cu Judd Trump, finalistul editiei de anul trecut.

Drumul pana in finala:

Ronnie O'Sullivan

Turul 1: Peter Ebdon 10-4

Turul 2: Mark Williams 13-6

Sferturi: Neil Robertson 13-10

Semifinale: Matthew Stevens 17-10

Allister Carter

Turul 1: Mark Davis 10-2

Turul 2: Judd Trump 13-12

Sferturi: Jamie Jones 13-11

Semifinale: Stephen Maguire 17-12

Palmares comparativ:

O'Sullivan - Carter

Profesionisti din: 1992 - 1996;

Cea mai buna pozitie in clasament: 1 - 2;

Pozitia actuala: 13 - 17;

Titluri: 23 - 2;

Cel mai mare break: 147 (11, record) - 147 (1);

Break-uri de peste 100: 679 - 131;

Castiguri din snooker: 6.056.010 - 922.380 lire sterline.

Finala este programata in zilele de duminica si luni (6-7 mai).