Povestea femeii care a devenit fotomodel la 68 de ani, după ce i-a murit soțul și a crescut singură trei copii FOTO

Lumea modei este plină de exemple non-conformiste cu povești de viață incredibile, care adesea par decupate din ficțiune.

Este și cazul unui fotomodel de 71 de ani care a intrat în breaslă abia acum trei ani. Rosa Saito, pe numele ei real Rosa Setsuko, s-a născut la Sao Paolo, în Brazilia, dintr-o familie de japonezi.

A avut o viață cu multe greutăți. În tinerețe, și-a îngrijit mama bolnavă la pat, apoi și-a pierdut soțul acum 22 de ani și a fost nevoită să-și crească singură cei trei copii. Nimic nu anunța ceea ce avea să i se întâmple la vârsta de 68 de ani.

Doi agenți de modeling și un fotograf au întrebat-o dacă ar fi interesată de o colaborare.

„De două ori am fost abordată de către profesioniști de la agenția de modele Mega și o dată de un fotograf. Am lăsat ideea să se maturizeze timp de un an, până la urmă, a contat și asta, nu era ceva în care urma să mă bag așa, orbește. Până când am decis să-mi asum riscul”, a povestit Saito pentru Brightside.

Rosa susține că frumusețea ei este naturală. „Totul a fost bazat pe ceai și, în esența mea, sunt așa, cam împotriva a tot ceea ce este chimie. Așa că, întotdeauna am avut grijă de mine cu aloe, ulei de cocos, ulei de măsline. Este modul firesc pentru noi. Desigur, ca femeie, sunt unele lucruri pe care mi-aș dori să le schimb. Le avem cu toții, dar nu sunt nemulțumită de mine. Mă simt bine cu mine. Frumusețea în sine constă în a avea cu adevărat grijă de gândurile tale, de spiritualitatea ta. Conținutul contează, în opinia mea”, a mai spus Rosa.

Ads

Ads

Ads

Ads