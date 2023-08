Un incident halucinant s-a petrecut în apropiere de Moscova în timpul unei demonstrații pentru public făcută de unitatea de elită a armatei ruse - RosGvardia.

O grupă de soldați care face parte din, teoretic, unitatea de elită a armatei ruse - RosGvardia - a susținut o demonstrație în fața unei baze militare situată la periferia Moscovei.

Martorii care au filmat incidentul spun că, la un moment dat, soldații s-au grupat în schema "pluton de execuție" și au început să tragă cu armele semiautomate înspre publicul din care făceau parte numeroși copii.

Pistoalele mitralieră erau încărcate cu gloanțe oarbe. Cu toate acestea, mai mulți copii au fost răniți de puterea cu care au fost proiectate cartușele în exterior.

Russia: An "Elite" RosGvardia unit suddenly went into mock executions and shot up the spectators from point-blank range during their demonstration in the Moscow suburb and injured multiple children shooting blank cartridges. At least one child injured by a projectile from a gun. pic.twitter.com/CHRsBuEdLc