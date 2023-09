Procesul pentru aurul de la Roșia Montană. Tribunalul de arbitraj de la Washington a rămas în pronunțare. Daunele uriașe cerute României

Procesul privind blocarea exploatării miniere de la Roșia Montană a rămas în pronunțare la Tribunalul de arbitraj de la Washington.

Procedura prezentării cazului de către părți s-a încheiat, a anunțat, vineri, compania canadiană Gabriel Resources. Tribunalul a declarat procedura închisă în data de 14 septembrie 2023.

Miza procesului este de 4,7 miliarde de dolari, suma cerută de compania minieră pentru nerealizarea proiectului minier de la Roșia Montană.

Compania a anunțat, într-un comunicat de presă, că tribunalul de arbitraj din cadrul Centrului Internațional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiții al Băncii Mondiale (ICSID) a declarat procedura închisă la 14 septembrie 2023.

„Compania a inițiat arbitrajul în fața ICSID în iulie 2015, în temeiul tratatelor bilaterale de investiții Canada-România și Regatul Unit-România, ca urmare a refuzului ilegal al României de a autoriza proiectul minier de la Roșia Montană din România”, afirmă compania minieră.

Potrivit sursei citate, în conformitate cu articolul 46 din Regulamentul de arbitraj ICSID, tribunalul trebuie să emită o decizie finală către părți în termen de 120 de zile de la închiderea procedurii.

Cu toate acestea, tribunalului i se permite să ia un termen suplimentar de 60 de zile, dacă nu poate redacta hotărârea în acest interval de timp.

„Încheierea procedurii de către tribunalul ICSID este o evoluție binevenită și semnalează sfârșitul prezentării cazului de către părți și hotărârea tribunalului de a nu mai avea nevoie de alte informații din partea părților. Gabriel așteaptă acum primirea deciziei tribunalului”, a declarat Dragoș Tănase, președintele și directorul executiv al Gabriel Resources.

Acțiunea companiei Gabriel Resources a fost înregistrată în anul 2015. Canadienii solicită României daune în valoare de 4,7 miliarde de dolari pentru întreruperea proiectului. Statul român este reprezentat în litigiul cu Gabriel Resources de către consorţiul format din casa elveţiană de avocatură Lalive din Geneva şi firma românească Leaua şi Asociaţii.

„Gabriel Resources” are filiale în Marea Britanie şi Canada, iar procesul de la International Centre for Settlement of Investment Disputes – ICSID are ca fundament juridic aplicarea a două tratate pe care România le-a semnat exact cu Marea Britanie şi cu Canada.