Bogdan Baltazar: Romania trebuie sa atraga investitii straine private

Consultantul financiar Bogdan Baltazar apreciaza ca autoritatile romane trebuie sa faca eforturi mult mai sustinute pentru atragerea de investitii straine care sa aduca bani la buget si sa creeze locuri de munca.

"Pentru Uniunea Europeana, vremea relaxarii fiscale s-a incheiat. Dupa trei ani grei de criza, din pacate trebuie sa stranga si mai tare cureaua si sa cheltuie banul public cu atentie maxima", a declarat Bogdan Baltazar, citat de Agerpres si preluat pe 4 martie 2012 de Evenimentul Zilei.

In opinia consultantului financiar, Tratatul fiscal al Uniunii Europene induce o autonomie redusa a statelor semnatare, inclusiv Romaniei, cu privire la deciziile privind cheltuielile bugetare.

"In conditiile in care investitiile nu mai sunt prioritatea statului roman, este cu atat mai important ca autoritatile sa faca eforturi mult mai sustinute pentru a atrage investitori privati, in special investitii straine care sa aduca si bani la buget si care sa creeze locuri de munca, atat de necesare in vremuri de criza", a mai spus Baltazar.

Pe de alta parte, acesta apreciaza ca este "revoltator" faptul ca Romania nu are deja "proiecte 'la cheie', gata sa porneasca", avertizand ca "investitiile straine directe sunt in cadere libera".

In opinia lui Bogdan Baltazar, unul dintre proiectele care ar putea fi implementate rapid este cel al exploatarii aurului la Rosia Montana, proiect reprezinta o investitie directa de doua miliarde de dolari.