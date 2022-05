Ion Ariton: Ministerul Economiei va reanaliza contractul privind Rosia Montana

Ministrul Economiei, Ion Ariton, a declarat, sambata, la Alba Iulia, ca ministerul pe care il conduce va reanaliza contractul privind proiectul minier de la Rosia Montana si va decide daca va propune o renegociere, afirmand ca el si-ar dori o renegociere favorabila pentru statul roman.

Ministrul Economiei a spus ca documentul este "in curtea" Ministerului Economiei, precizand ca a purtat deja o discutie cu premierul Emil Boc privind posibilitatea de a fi imbunatatite beneficiile statului roman.

"Noi putem sa facem o reanalizare a lui. Am purtat o discutie cu premierul, pentru a discuta conditiile in care a fost incheiat acest contract, sa vedem daca putem imbunatati pentru ceea ce inseamna un beneficiu al statului roman. Cred ca o astfel de discutie nu are de ce sa nu fie oportuna", a afirmat Ariton.

