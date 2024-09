National Geographic: In Romania se da o lupta apriga pentru aurul din Rosia Montana

Muntii din Transilvania poate nu sunt bantuiti de vampiri, in schimb sunt plini de aur care atrage ceea ce unii numesc "atentia pradatorilor" - intr-o lupta continua care refuza sa se stinga, scrie National Geographic intr-un articol dedicat situatiei privind Rosia Montana.

"Lupta amara priveste propunerea unei companii straine de a construi cea mai mare mina de aur din Europa intr-un sit istoric numit Rosia Montana", scriu jurnalistii.

In conditiile in care Rosia Montana contine resurse extrem de rare, "este cu atat mai surprinzator faptul ca Guvernul din Romania a retras temporar dosarul Rosia Montana de la UNESCO".

"In centrul dezbaterii se afla un litigiu cu compania miniera care vrea acces la sit (Rosia Montana Gold Corporation, societate controlata de compania canadiana Gabriel Resources) . In urma protestelor masive declansate in 2013, Guvernul roman a decis sa nu elibereze autorizatii care ar fi permis companiei canadiene sa mearga inainte cu proiectul si a adoptat mai multe 'protectii legale' pentru Rosia Montana.

Ca raspuns, Gabriel Resources a cerut Romaniei, la curtea de arbitraj a Bancii Mondiale, despagubiri de 4,4 miliarde de dolari, pentru pierderile inregistrate ca urmare a nerespectarii de catre partea romana a tratatelor de investitii. Aceasta suma reprezinta mai mult de doua procente din PIB-ul tarii", noteaza National Geographic.

Amintim ca in 2013, Romania a vazut cele mai ample proteste de dupa Revolutie dupa ce Guvernul de atunci - condus de Victor Ponta - a adoptat un controversat proiect de lege ce oferea Rosia Montana Gold Corporation, societate controlata de compania canadiana Gabriel Resources, dreptul sa exploateze cel mai important zacamant din Romania, evaluat la aproximativ 300 de tone de aur si 1.600 de tone de argint.

Istorie in pericol?

Jurnalistii de la National Geographic descriu si ce implica deschiderea minei in Rosia Montana: "Planul pentru deschiderea minei propunea folosirea a zeci de mii de tone de cianura pentru a separa aurul de piatra, metoda de extragere a aurului urmand sa duc la distrugerea Rosiei Montane".

"Dezvoltarea extensiva ar distruge cea mai mare parte a arheologiei unice a zonei", spune Andrew Wilson, profesor la Oxford care a realizat un studiu asupra Rosiei Montane. "Ar include tuneluri - cele mai multe dintre acestea ramanand neexplorate - care contin dovezi ale exploatarii miniere moderne din Imperiul Austro-Ungar si galerii extinse din perioada comunista", a completat profesorul.

De altfel, multi localnici, care refuza sa paraseasca zona, ar trebui mutati cu forta, mai scrie National Geographic.

Jurnalistii descriu si ultimul episod din "saga" Rosia Monta: esecul inscrierii in lista UNESCO.

"In 2017, Guvernul Romaniei a depus la UNESCO dosarul Rosia Montana pentru includerea in patrimoniul mondial, insa intr-o miscare fara precedent, luna trecuta, Guvernul - condus acum de social democrati - a amanat includerea sitului in patrimoniul UNESCO".

"Este extrem de neobisnuit", spune Sneska Quaedvlieg-Mihailovic, secretarul general al Europa Nostra, federatie paneuropeana pentru patrimoniul cultural. "Mai tot timpul guvernele lupta pentru siturile lor", subliniaza aceasta.

"Comitetul ar putea sa voteze cererea de includere in urmatorii trei ani daca Romania se hotaraste in acest sens, in caz contrar tara va trebui sa reia de la zero intregul proces, care in acest caz a durat mai mult de un an", mai scriu jurnalistii.

Caz dificil

Guvernul social democrat a explicat motivele pentru care a cerut retragerea dosarului prin care cerea includerea localitatii Rosia Montana in patrimoniul UNESCO, insa miscarea tot a declansat o serie de proteste in mai multe orase din tara.

Petitie si protest dupa ce Guvernul Dancila a stopat procedura de includere a Rosiei Montane in UNESCO

La sfarsitul lunii trecute, ministrul Culturii George Ivascu preciza ca Guvernul Romaniei nu a solicitat retraferea dosarului, ci amanarea acestuia pana la solutionarea litigiului in dosarul de arbitraj.

"Astfel de cazuri in care se lupta o companie privata cu statul au un impact urias, in special cand te confrunti cu niste costuri ce ajung la miliarde de dolari, insa este pacat ca Guvernul Romaniei a capitulat si a cerut amanarea includerii sitului in patrimoniul UNESCO", spune Carla Garcia Zendejas, expert juridic la Centrul International de Drept Comparat al Mediului.

