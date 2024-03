Rovana Plumb: Avizul de mediu privind proiectul de la Rosia Montana va fi reanalizat

Avizul de mediu privind proiectul de la Rosia Montana va fi reanalizat, a declarat, marti, ministrul Mediului si Padurilor, Rovana Plumb, care a invitat ONG-urile la o discutie pe aceasta tema.

"Reanalizarea acestui proiect va fi facuta intr-un mod cat se poate de transparent. In momentul de fata, va pot spune ca pe data de 13 iunie, la ora 16.30, invit ONG-urile care au ca obiect de activitate mediul, in special domeniul proiectului Rosia Montana. Avizul de mediu va fi reanalizat si va vom comunica decizia la momentul respectiv. Daca au trecut atatia ani de zile in care acest aviz nu s-a dat, am propus in programul de guvernare ca si obiectiv reanalizarea acestui proiect", a mentionat Rovana Plumb.

Aceasta a adaugat ca decizia finala va fi una a Guvernului, dar pana la momentul respectiv trebuie continuate discutiile si efectuate analizele din punct de vedere al mediului, cat si economic.

"(...) in ceea ce priveste proiectul Rosia Montana, decizia va fi una a Guvernului si implica mai multe discutii si analize atat din punct de vedere al mediului, cat si din punct de vedere economic", a afirmat ministrului Mediului.

In data de 15 mai a.c., Rovana Plumb anuntase ca proiectul Rosia Montana se afla in analiza pana cand vor exista toate garantiile de protectie a mediului.

RMGC, companie infiintata in anul 1997, in judetul Alba, in care actionari sunt compania miniera de stat Minvest Deva - cu 19,31%, Gabriel Resources - cu 80,46% si alti actionari minoritari - cu 0,23%, urmeaza sa dezvolte cea mai moderna mina din Romania, la Rosia Montana, propunandu-si sa extraga aproximativ 300 de tone de aur si 1.400 tone de argint, echivalentul a 20.000 de lingouri.

In cazul in care proiectul aurifer ar primi unda verde, Romania devine primul producator de aur din Europa, depasind astfel primele doua tari din top, Finlanda si Suedia.