Iancu Guda, analist financiar si antreprenor, a reacționat după ce Cristian Sima, controversat om de afaceri, a spus într-un clip postat pe YouTube că a cumpărat acțiuni de la Gabriel Resources în speranța că statul român va pierde procesul Roșia Montană.

În contextul în care se vorbea că Guvernul României va pierde procesul, s-a vorbit și despre speculaţii bursiere.

Guda a negat că ar fi investit și pierdut 100 de mii de euro în această companie.

”Trebuie să iau poziție, atunci când este vorba despre adevăr, munca și imaginea mea! Sunt atacat deseori, de foarte mulți, pe nedrept în majoritatea cazurilor, fără dovezi sau argumente. Nu pot să iau poziție de fiecare dată, pentru că nu aș mai face nimic altceva, dar atunci când se întâmplă din partea unor persoane cu expunere publică, trebuie să o fac, deoarece îmi afectează imaginea! Chiar dacă, cu această ocazie, le fac publicitate, probabil ceea ce își doresc aceste personaje (fie ea și “reclamă” negativă). Pentru că tăcerea poate fi interpretată, trebuie să iau o poziție publică și acțiuni, dacă va fi necesar.

Cristian Sima a afirmat într-o postare în cursul zilei de ieri, pe blogul lui, că eu am speculat și am pierdut 100.000 pe cazul Roșia Montană (vedeți video în primul mesaj, min. 11:55)

Nu este adevărat! Așa cum explic de sute de ori, în toate momentele în care am ocazia (TV, radio, podcast, evenimente publice, conferințe, seminarii online), mereu recomand (și eu fac asta) să investești sume mici de bani, pe termen lung, diversificat. Investițiile speculative sunt riscante și, dacă le faci, trebuie să fie sume foarte mici de bani).

De aceea, solicit respectuos dl. Sima să comenteze public, la această postare, că NU are dovezi pentru afirmația lui (nu are cum, pentru că nu este adevărat) și că a mințit. Am TAG la pagină lui, ar trebui să vadă. Termenul solicitat pentru această solicitare este 48 din acest moment (deadline marți, 2 aprilie, la ora 14.00)”, a spus Iancu Guda.

Acesta susține că se va adresa instanței, dacă nu reușește să ia legătura cu Sima.

„În caz, contrar, mă văd nevoit să iau următoarele măsuri pentru a-mi proteja imaginea și muncă:

👉 voi obține numărul de telefon al dl. Sima și voi încerca să iau legătură telefonic cu domnia să, pentru a mă asigura că este conștient de această solicitare și se va conformă (deadline 7 aprilie)

👉 dacă nici atunci nu se va conformă, în cunostință de cauză, voi face o solicitare de somație prin casă de avocatură de care voi fi reprezentat.

👉 dacă nici atunci nu se va conformă, mă voi adresa instanțelor judecătorești, pentru a solicită daune interese de 100.000 (+cheltuieli de instanță), prejudiciu egal cu pierderea insinuată de dl. Sima … domnia să nu a menționat moneda, așa că voi solicită RON (știu, sunt generos).

Sper să nu ajungem în instanța. Eu nu vreau bani. Totuși, dacă va fi cazul și îi voi obține, îi voi dona. Am vorbit cu unul dintre cei mai cunoscuți avocați din România, specializat în acest subiect”, se mai arată în postare.

Reacția lui Sima

Cristian Sima a comentat la o altă postare reacția lui Guda.

„Zice că nu are numărul meu de telefon, numărul meu e public aici pe pagina asta la about, în plus e și prieten cu mine pe Facebook, îl aștept să mă dea în judecată în Elveția, îi dau și adresa. Dar eu în polemici de mahala nu intru. Dacă nu știam ceva nu spuneam. Am o colecție impresionantă de procese de defăimare câștigate, am și antrenament. Sursele informațiilor mele le dezvălui doar in tribunal”, a transmis Sima.

România a primit vineri, 8 martie 2024, Hotărârea Acţiunii arbitrale internaţionale iniţiată de Gabriel Resources Ltd. şi Gabriel Resources (Jersey), întemeiată pe Acordurile cu privire la promovarea şi garantarea reciprocă a investiţiilor încheiate de România cu Guvernul Canadei (ratificat prin Legea nr.356/2009) şi Guvernul Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (ratificat prin Legea nr.109/1995). Aceasta a primit numărul ARB/15/31. Potrivit Hotărârii Tribunalului Arbitral, România primeşte câştig de cauză la acuzaţiile adresate de Gabriel Resources Ltd. şi Gabriel Resources (Jersey). Mai mult, reclamanţii sunt obligaţi să ramburseze României cheltuielile de judecată aferente procedurii de arbitraj, a anunţat Ministerul Finanţelor, vineri noapte, printr-un comunicat.

Potrivit Ordinului tribunalului arbitral nr. 3 din 14 noiembrie 2016, după comunicarea hotărârii arbitrale, orice parte trebuie să comunice, în maximum 20 de zile, informaţiile pe care le consideră confidenţiale.

"Pentru evitarea oricărui dubiu, România doreşte publicarea integrală a hotărârii arbitrale. Prin urmare, dacă tribunalul arbitral va redacta hotărârea arbitrală fără a face trimitere la informaţiile confidenţiale aflate în posesia sa, atunci hotărârea arbitrală va deveni publică în întregime şi se va publica pe site-ul Centrului Internaţional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiţii (https://icsid.worldbank.org). Astfel, Ministerul Finanţelor nu va putea publica motivele care fundamentează soluţia pronunţată, acestea nu vor putea fi comunicate decât după trecerea celor 20 de zile", precizează sursa citată.

Valoarea totală actualizată a despăgubirilor solicitate de companiile Gabriel Resources Ltd. şi Gabriel Resources (Jersey) în dosarul arbitral internaţional deschis împotriva României, legat de "proiectul minier aurifer de la Roşia Montană", se ridica la aproximativ 6,7 miliarde de dolari, potrivit unui răspuns transmis recent de Guvern, la solicitarea AGERPRES, în baza datelor furnizate de Ministerul Finanţelor.

Dosarul în acest caz a fost înregistrat pe rolul Curţii de Arbitraj Internaţionale a Centrului Internaţional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiţii (ICSID) cu nr.ARB/15/31, în iulie 2015, iar în septembrie 2023 tribunalul care a judecat speţa a declarat procedura închisă în conformitate cu Regula de arbitraj ICSID 38 (1).

"Acţiunea arbitrală internaţională a fost iniţiată în anul 2015 împotriva României de către doi investitori străini, respectiv Gabriel Resources Ltd. şi Gabriel Resources (Jersey), şi a fost întemeiată pe Acordurile cu privire la promovarea şi garantarea reciprocă a investiţiilor încheiate de România cu Guvernul Canadei (ratificat prin Legea nr.356/2009) şi Guvernul Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (ratificat prin Legea nr.109/1995). Aceasta a primit numărul ARB/15/31. Pe această cale, reclamanţii au solicitat tribunalului arbitral internaţional să constate că România a încălcat tratamentul just şi echitabil şi deplina protecţie şi securitate a investiţiei Gabriel Resources Ltd. şi Gabriel Resources (Jersey), drepturi protejate de cele două acorduri internaţionale de protecţie a investiţiilor. Valoarea totală actualizată a despăgubirilor solicitate a fost, la nivelul anului 2024, de aproximativ 6,7 miliarde USD", se menţiona în răspunsul Guvernului.

