Nicușor Dan, vizită surpriză într-o localitate simbol din România. Unde a fost împreună cu familia la început de săptămână - FOTO

Autor: Monica Vasilescu
Luni, 18 August 2025, ora 16:26
466 citiri
Luni, 18 august, președintele României, Nicușor Dan, a ajuns la Roșia Montană, acolo unde s-a întâlnit cu inițiatorii programului „Adoptă o Casă la Roșia Montană”, dedicat salvării patrimoniului cultural și susținerii comunității tradiționale din zonă.

Vizita se înscrie în seria demersurilor prin care președintele promovează turismul românesc, după ce, în ultimele săptămâni, a vizitat mai multe destinații reprezentative din țară.

Cunoscut pentru implicarea sa civică de-a lungul anilor în apărarea patrimoniului de la Roșia Montană, Nicușor Dan a ținut să-i reîntâlnească pe cei care continuă să ducă mai departe proiectele de restaurare și revitalizare a satului.

„Vizită surpriză azi, în pauza de prânz: un vechi prieten și susținător al Roșiei Montane și al patrimoniului său, președintele Nicușor Dan, împreună cu familia, au revenit la Roșia Montană”, se arată într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook a inițiativei „Adoptă o Casă la Roșia Montană”.

Roșia Montană, inclusă în patrimoniul UNESCO în 2021, rămâne un simbol al luptei pentru conservarea patrimoniului cultural și natural, iar programele precum „Adoptă o Casă” au contribuit la restaurarea și revitalizarea localității.

