AFP: Primarul din Rosia Montana prefera aurul in locul patrimoniului UNESCO

Perspectiva de a fi inclus in patrimoniul mondial UNESCO este adesea un vis, dar nu si pentru primarul din satul romanesc Rosia Montana, aflat in inima Carpatilor, care nu vrea acest lucru si prefera un proiect canadian controversat privind crearea unei mine de aur.

"In mod automat, in cazul in care Rosia Montana ar fi inclusa in patrimoniul mondial de UNESCO, activitatea miniera nu ar putea avea loc. Dar noi ne dorim acest proiect", a declarat pentru AFP Eugen Furdui, membru al PD-L.

Deja exploatat de romani, aurul din acest oras fermecator atrage investitori lacomia, in timp ce preturile mondiale ale metalului sunt ridicate.

La Rosia Montana ar fi, conform estimarilor, inca 300 de tone de aur, ceea ce o transforma in cel mai mare zacamant din Europa, potrivit companiei canadiene Gabriel Resources, care vizeaza aceasta sursa de imbogatire prin intermediul filialei sale, care detine 80 la suta din actiuni, Rosia Montana Gold Corporation (RMGC).

In 1999, RMCG a obtinut concesiunea. Proiectul nu a primit insa toate autorizatiile arheologice si de mediu necesare, in ciuda sprijinului ministrului roman al Economiei Adriean Videanu.

In afara de opozitia ecologistilor, Ungariei si bisericilor, oamenii de stiinta din intreaga lume denunta amenintarile pe care proiectulul le reprezinta pentru "unul dintre cele mai mari retele de galerii miniere romanesti", descoperite in munte. Rosia Montana Golg Corporation neaga insa aceasta acuzatie.

In acest an, arhitecti si istorici sustinuti de ICOMOS, unul dintre cele trei organisme consultative ale UNESCO, au cerut oficial Ministerului Culturii sa includa Rosia Montana pe lista siturilor propuse sa fie in patrimoniul mondial.

"Expertii Ministerului studiaza in prezent problema. Acest lucru este, evident, este un sit foarte interesant", a declarat pentru AFP Csilla Hegedus, consilier al ministrului.

La randul sau, primarul sustine ca "intreaga comunitate se opune" cu privire la aceasta idee. In realitate, parerile satenilor sunt impartite.

"Sunt impotriva. Pare ca am fi ocupati de canadieni", a declarat comerciantul Sorin Jurca, aratand in directia panourilor RMGC instalate pe casele declarate monumente istorice, achizitionate de catre aceasta companie.

"Aici, oamenii erau, toti, mineri. Doar asta stim sa facem. Nu exista nimic, iar noi avem nevoie de locuri de munca. Mina Gold este cea mai buna solutie", a declarat Eusebiu Cosa, in varsta de 37 de ani, fost miner.

Primarul nu crede in turism, desi mai multe persoane au deschis aici pensiuni. Asteptand o hotarare cu privire la introducerea zonei in patrimoniul mondial UNESCO, la Rosia Montana "batalia" continua.

Intre timp, Lupta pentru Rosia Montana continua. Desi aproximativ 651 case au optat sa fie mutate, exista si locuitori care vor sau nu doresc sa plece sau sa vanda pentru a face loc minei de aur.

