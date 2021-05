Cine detine licente de exploatare a aurului in Romania. Singurul proiect important care ar putea fi demarat in viitorul apropiat

Licente pentru perimetre auro-argentifere

Dupa inchiderea exploatarilor miniere care scoteau aurul prin metodele clasice, afacerea aurului aluvionar a cunoscut o oarecare dezvoltare in ultimii ani. In Alba, in zona Muntilor Apuseni, s-au acordat licente de exploatare pentru perimetre de pe vaile Abrudel si Almas, respectiv raul Aries. Licentele au fost acordate de Agentia Nationala pentru Resurse Minerale Cine exploateaza aur aluvionar in Romania (perimetrul si societatea care a primit licenta:Abrud Amonte - SEBY&MELEK S.R.L. AMPOITAFurduiesti - GOLD OF THE VALLEYS S.R.L. ABRUDNoslac 2020 - RAPID AGREGATE SRL LUNCA MURESULUIGura Ariesului Terasa - RAPID AGREGATE SRL LUNCA MURESULUIBerc Uioara de Sus - BELLAVI SRL OCNA MURESAlmas Nadastie Gold - GREEN DACIA RESOURCES SRL ORASTIECopand Iaz - S.C NOSLAC AGREGATE S.R.L CIUGUDAbrud Amonte - GOLD OF THE VALLEYS S.R.L. ABRUDBrad - VASMAR TOP S.R.L. BRAD Activitatea de extractie a aurului aluvionar din perimetrul de exploatare consta in separarea gravitationala a aurului, impreuna cu metalele grele, din aluviunile nisipoase din albia minora a vailor sau raurilor. Modul de lucru consta in prelevarea aluviunilor din albie prin intermediul saitrocului sau a unei drage mobile cu actionare electrica prin aspiratie, respectiv separarea gravitationala a aurului impreuna cu metalele grele.Activitatea de extractie a aurului aluvionar consta din urmatoarele faze: extragerea nisipului aluvionar; sortarea gravitationala a acestuia pe saitroc, cu selectarea fragmentelor de aur liber si a metalelor grele; recuperarea mineralelor grele si a aurului liber; depunerea nisipului sortat gravitational aproximativ in aceleasi zone de unde a fost prelevat. Perioada de explotare este estimata la 1-2 ani.Dupa 1990, la nivel national a fost desfasurat un program de probare a aluviunilor raurilor in zonele cu balastiere. S-au reconfirmat rezultatele obtinute de geologi, inainte de 1989, potrivit carora aurul este prezent in aluviunile raurilor ale caror afluenti dreneaza zone cu mineralizatii aurifere cunoscute, explotate sau nu. Potrivit unui studiu publicat in anul 2010 , continutul de aur in diferitele fractii granulometrice extrase din aluviunile raurilor din Romania are o variatie de 0,10 - 0,43 grame/tona. In raul Aries, rezultatele studiului indica urmatoarele concentratii: fractia de pana la 1 mm - intre 0,26 si 0,43 grame/tona; fractia de pana la 3 mm - 0,28 grame/tona; fractia de pana la 7 mm - 0,15 grame/tona.In continuare, in Apuseni (Alba si Hunedoara) si in Maramures sunt in vigoare patru licente de exploatare a minereurilor auro-argentifere prin metodele clasice:Baia de Aries Alba - COMPANIA NATIONALA "MINVEST" S.A. DEVA Rosia Montana Alba - ROSIA MONTANA GOLD CORPORATION S.A.Baita Bihor - BAITA S.A. STEISasar Maramures - COMPANIA NATIONALA "REMIN" S.A.Rovina Hunedoara - SAMAX ROMANIA S.R.L.Certej Hunedoara- DEVA GOLD S.A. CERTEJUL DE SUSNiciuna dintre aceste licente nu sta, deocamdata, la baza unei activitati de exploatare. Cel mai apropiat de momentul demararii activitatii este cel de la Rovina. Proiectul Valea Rovinei este situat in judetul Hunedoara si consta in trei zacaminte, cuprinse pe o suprafata de peste 27 de kilometri patrati - Rovina la nord, Colnic Central si zacamantul Ciresata la sud.Potrivit unui studiu de fezabilitate finalizat recent, productia medie anuala vizata este echivalenta cu 146.000 uncii in primii 10 ani de exploatare - 106.000 de uncii de aur (trei tone) si 19 milioane de livre de cupru anual (8,6 tone). Capitalul total initial al investitiei este estimat la 399 milioane dolari, iar valoarea actuala neta inainte de impozitare - 447 milioane dolari.Proiectul privat de exploatare de la Rosia Montana nu mai este de actualitate fiind blocat inca din 2013, dupa ce autoritatile nu au eliberat avizele necesare demararii activitatii. In 2019, RMGC a obtinut prelungirea licentei de exploatare cu cinci ani. Proiectul face obiectul unui proces derulat la tribunalul Bancii Mondiale, unde, actionarul majoritar al RMGC solicita Statului Roman daune in valoare de 5,7 miliarde de dolari.