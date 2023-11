Marincea, dupa demiterea de la IGR: Cineva are o imagine falsa ca as fi un adversar al unui anumit proiect minier

Directorul Institutului Geologic al Romaniei, Stefan Marincea, demis miercuri de Ministerul Educatiei Nationale, a afirmat ca demiterea ar putea avea legatura cu pozitia sa ferma impotriva proiectului Rosia Montana.

Potrivit Ministerului Educatiei Nationale, Marincea a fost schimbat din functie din cauza modului in care a gestionat si a comunicat public rezultatele cercetarilor referitoare la cutremurele din Galati.

Pe de alta parte, potrivit ordinului de demitere, Marincea a fost dat afara deoarece a primit aviz negativ de la SRI privind obtinerea unui nou aviz ORNISS, necesar pentru a avea acces la informatii secrete.

El a cerut desecretizarea unor documente legate de proiectul Rosia Montana.

"Cred ca trebuia sa se astepte rezultatul contestatiei mele. Acest aviz poate sa fie neacordat. Daca instanta se pronunta in favoarea instituitiei noastre, sigur ca trebuie sa mi-l acorde, daca nu, poate sa nu-l acorde, oricum nu am nevoie de el", a precizat Marincea.

El a mentionat ca se se afla in litigiu cu Ministerul Educatiei, insa acesta nu putea constitui motivul destituirii.

"Am primit o hartie de la minister, semnata de domnul Mihnea Costoiu sau de Remus Pricopie (ministrul Cercetarii, respectiv ministrul Educatiei - n.red.) prin care am fost informat ca am fost inlocuit din functie. Eu am un litigiu cu Ministerul Educatiei, de la precedenta demitere, am castigat pe fond, voi castiga si la recurs, dupa care voi castiga si pentru aceasta demitere.

Eu sunt in litigiu pe o speta privind accesul la documente clasificate, dar ei nu pot folosi acest motiv. Se stia de patru luni, de ce nu m-am demis atunci? Imi afecteaza grav probitatea profesionala, este o formula de a ma face sa nu mai am acces la anumite documente. Eu nu imi voi trada niciodata tara", a declarat Marincea pentru Realitatea.

Documentul privind demiterea lui Marincea, prezentat de Realitatea TV, a fost semnat de Remus Pricopie de mana, in timp ce numele tiparit in dreptul semnaturii era Mihnea Costoiu.

"Banuiesc ca cineva are o imagine falsa despre faptul ca eu as fi un adversar al unui anumit proiect minier. Cred ca exista o idee ca ceilalti colegi ai mei nu stiu sa citeasca", a spus Marincea la Realitatea TV.

