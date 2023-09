The Economist, despre Rosia Montana: Profit de aur vs ingrijorari de mediu

Proiectul de lege adoptat recent de catre Guvernul roman, care permite unei companii canadiene sa scoata aur de la Rosia Montana, i-a enervat foarte rau pe romani, in aceasta saptamana.

Mii de oameni au iesit pe strazi in Bucuresti si in alte orase din tara, pentru a protesta fata de planurile Gabriel Resources de a extrage mai mult de 300 de tone de aur si 1.500 de tone de argint. Proiectul ar urma sa aduca un profit de 7,5 miliarde de dolari, potrivit investitorilor, insa a provocat o mare controversa.

Grupurile de ecologisti si de activisti pentru drepturi civice au exprimat ingrijorare in legatura cu folosirea cianurii in procesul de extractie. Ei cred ca exploatarea va distruge nu doar mediul, ci si bogata mostenire culturala din zona, noteaza The Economist.

Legea declara proiectul de la Rosia Montana "de interes national", ceea ce inseamna ca localnicii din Rosia Montana, care refuza sa-si vanda proprietatile catre Gabriel Resources si sa se mute, inainte ca proiectul sa inceapa, vor fi fortati sa evacueze zona.

The Guardian, despre Rosia Montana: Romanii sunt gata sa lucreze inca o data la democratia reala

"Nu vrem sa ne vindem tara pe nimic strainilor. Avem un guvern corupt care nu ne asculta opiniile cu adevarat. Aceasta este tara noastra si o iubim. Vrem ca si copiii nostri sa traiasca aici in viitor si sa se bucure de peisajele frumoase ale Romaniei. Daca vor folosi cianura sa extraga aur, vor crea un dezastru ecologic", a spus Dana Gradinaru, un protestatar, in timpul uneia dintre demonstratiile din Bucuresti.

Protestele au strans oameni din toate paturile sociale: studenti, profesori, antropologi si activisti, dar si artisti, ingineri, pensionari si someri. Unii dintre ei acuza presa romaneasca de cenzurarea povestii, deoarece cred ca Gabriel Resources a platit sume mari presei pentru a promova reclamele, de-a lungul anilor. Compania canadiana neaga orice plati ilegale si a transmis in mod repetat ca proiectul nu va avea efectele negative masive asupra mediului inconjurator.

Alex Mateescu, arhitect, a protestat fata de atitudinea statului in legatura cu proiectul. "Guvernul a trebuit sa faca un proiect de lege pentru a acorda permisiune companiei canadiene, deoarece nu au putut gasi nicio cale legala sa o faca, in ultimii 14 ani. Ce guvern nesimtit este asta", a spus protestatarul, in timp ce flutura un steag romanesc.

Proteste pentru Rosia Montana, ziua 5 - "Popor de oi, iesiti din casa, va mananca lupii" (Video)

Prim-ministrul Victor Ponta pare sa aiba unele dificultati in a decide daca sustine sau nu proiectul. Premierul s-a opus proiectului inainte de a ajunge la putere, in anul 2012. El a spus ca a aprobat proiectul de lege deoarece vrea ca Parlamentul sa il dezbata. Ponta a spus si ca va vota impotriva proiectului in Parlament, unde sunt asteptate sa aiba loc o dezbatere si un vot, in urmatoarele doua saptamani.

Presedintele Traian Basescu, care a sustinut proiectul Rosia Montana in trecut, a decis acum sa se dea un pas inapoi. Seful stratului a afirmat ca daca dezbaterea din Parlament va imparti societatea, nu va promulga legea pana cand nu va avea loc un referendum pe controversatul proiect.

Pentru moment, soarta proiectului este in mainile parlamentarilor romani. Protestatarii se tem ca politicienii le vor ignora vocile si vor urmari doar banii. Acesta este un scenariu familiar pentru romani, in ultimele doua decenii.