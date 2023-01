Rosia Montana - Atentie la 27 noiembrie: data la care proiectul ar putea fi adoptat tacit!

Desi proiectul minier de la Rosia Montana a primit aviz negativ de la Comisia parlamentara speciala, protestele continua in Bucuresti si orasele importante din tara, pentru a 12-a duminica consecutiv.

Protestatarii vor ca toate exploatarile miniere de acest fel sa fie interzise. In acelasi timp, manifestantii atrag atentia asupra posibilitatii adoptarii tacite a proiectului de la Rosia Montana, pe data de 27 noiembrie.

Si la Cluj-Napoca s-au adunat protestatari in Piata Unirii, avand pancarte impotriva exploatarii cu cianuri. In fata Prefecturii Cluj, mai multi manifestanti s-au asezat pe carosabil, blocand astfel accesul mijloacelor de transport.

Protestul din Cluj s-a incheiat in jurul orei 20.20, in fata Primariei. Peste cinci sute de persoane au participat la actiune.

Protestatarii din Cluj au scandat "Mosna - Rosia, vine Revolutia", "Refuz, rezist, nu vreau gaze de sist", "Jos Guvernul", "Solidaritate" si "Guvernul tradarii, a pus capat rabdarii".

In Bucuresti s-au adunat peste 1.000 de persoane pana la ora 20.00. In timpul protestului au avut loc si cateva incidente cu jandarmii. In timp ce protestatarii incercau sa ajunga la Palatul Parlamentului, au avut loc cateva sicanari si imbranceli cu jandarmii, relateaza Realitatea TV.

In timpul deplasarii, circulatia rutiera a fost blocata atat spre bulevardului I.C. Bratianu, cat si spre bulevardul Corneliu Coposu si Splaiul Independentei.

Nicio persoana nu a fost insa ranita in urma acestor imbranceli. Jandarmii nu i-au lasat pe protestatari sa se apropie de Palatul Parlamentului, iar acestia au recurs la stradute pentru a ajunge in Piata Unirii fara a se mai intalni cu fortele de ordine.

Jandarmii au oprit marsul pe Bulevardul Regina Elisabeta, in zona Parcului Cismigiu, spunandu-le protestatarilor ca participa la o adunare publica nedeclarata, ca au incalcat in mod repetat normele legale si le-au cerut sa pregateasca actele de identitate pentru a se legitima, relateaza Mediafax.

Protestatarii le-au spus jandarmilor ca sunt penibili, ca i-au oprit abuziv si ca le sunt incalcate drepturile. Au scandat "Jandarmeria apara hotia" si "Libertate".

Jandarmii au inceput sa ii legitimeze pe protestatarii aflati in zona Parcului Cismigiu si pe trotuarele de pe Bulevardul Regina Elisabeta.

Strada Elie Radu, pe care au mers protestatarii spre Bulevardul Regina Elisabeta, a fost blocata de fortele de ordine in ambele capete.

Circulatia pe Bulevardul Regina Elisabeta a fost reluata, in zona aflandu-se echipaje ale politiei si masini ale Jandarmeriei.

Protestatarii se tem de adoptarea tacita a proiectului, in ciuda avizului negativ

Manifestantii se tem ca proiectul de la Rosia Montana ar putea fi adoptat tacit de catre Senat peste zece zile, in ciuda avizului negativ, se anunta pe pagina de Facebook "Uniti Salvam":.

"Comisia Speciala a dat aviz negativ, dar termenul de adoptare tacita a legii cu dedicatie pentru Gold Corporation este 27 noiembrie. Mai sunt 10 zile si Parlamentul inca nu a votat".

Protestatarii cer introducerea pe ordinea de zi a legii si vot la vedere, astfel incat parlamentarii sa voteze public impotriva legii RMGC. Ei sustin ca daca "parlamentarii nu voteaza 'NU' legii RMGC, ea va fi adoptata tacit. Conform site-ului Senatului, termenul adoptarii tacite este 27 noiembrie".

Acestia au anuntat pe Facebook ca urmeaza sa faca o scrisoare pe care o vor semna toti, impreuna, in Piata. Protestatarii au stabilit sa se intalneasca la ora 16.00, la Universitate: "Ne indarjim si ne exersam determinarea, ne reincarcam bateriile caci mai avem de luptat."

Participantii la protest sunt solidari cu motii din Rosia Montana, cu satenii din Pungesti si cu cei din Mosna.

Scandalul gazelor de sist ia amploare: Primarul din Pungesti, reclamat la DNA

Luni, Comisia pentru Rosia Montana a dat raport negativ pentru actualul proiect de lege privind exploatarea miniera.

Rosia Montana: Proiectul, respins de comisia speciala - Ce recomanda parlamentarii (Document)

Astfel, membrii comisiei parlamentare au cerut, luni, respingerea proiectul de lege privind exploatarea miniera, recomandand realizarea unei legi aplicabile oricarei exploatari miniere auro-argintifere.

