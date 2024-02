Guvernul se așteaptă să piardă procesul cu Gabriel Resources pentru aurul de la Roșia Montană. Câte miliarde de dolari ar urma să plătească România

Guvernul României se așteaptă să piardă procesul pentru Roșia Montană, intentat de Gabriel Resources pentru proiectul aurifer ratat din Apuseni.

Subiectul a fost abordat în ședința de Guvern de miercuri sub premisa că țara noastră va trebui să plătească minim două miliarde de dolari. Sentința este așteptată pe 10 februarie.

Surse guvernamentale au declarat pentru Digi24 că subiectul a fost discutat miercuri în ședința de Guvern, Marcel Ciolacu și ministrul Finanțelor așteptându-se ca România să fie obligată sa plătească cel puțin două miliarde de dolari.

În procesul cu statul român, inițiat în 2015, Gabriel Resources a solicitat inițial prin actele depuse la dosar despăgubiri în valoare de 3,3 miliarde de dolari, suma finală ajungând la 4,75 de miliarde de dolari, fără penalități.

Compania a anunțat, într-un comunicat de presă, că tribunalul de arbitraj din cadrul Centrului Internațional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiții al Băncii Mondiale (ICSID) a declarat procedura închisă pe 14 septembrie 2023.

„Compania a inițiat arbitrajul în fața ICSID în iulie 2015, în temeiul tratatelor bilaterale de investiții Canada-România și Regatul Unit-România, ca urmare a refuzului ilegal al României de a autoriza proiectul minier de la Roșia Montană din România”, a afirmat compania.

Secretomania Statului Român

Gabriel Resources vs. Statul Român este ”vedeta” litigiilor aflate în dispută la International Centre for Settlement of Investment Disputes – ICSID, din punct de vedere al mizei financiare.

Gabriel Resources deţine 80,69% din acţiunile Roşia Montană Gold Corporation (RMGC), dezvoltatorul proiectului minier aurifer eșuat de la Roşia Montană, restul capitalului fiind controlat de statul român, prin Minvest Roşia Montană. Compania canadiană acuză încălcarea de către România a tratatelor bilaterale de protejare reciprocă a investiţiilor semnate de autorităţile de la Bucureşti cu Canada şi Marea Britanie. Compania acuză România că, prin vocea mai multor decidenţi politici, i-a creat „aşteptări rezonabile” că proiectul se va realiza, aşteptări care nu au fost onorate prin acordarea autorizaţiilor de funcţionare.

Investitorii mai susțin că Statul Român ar fi asigurat compania că va obţine toate profiturile estimate din proiectul său investiţional de la Roşia Montană. Potrivit companiei străine, Statul este cel care s-ar fi angajat să exproprieze sute de proprietari de la Roşia Montană, să demoleze cimitire şi biserici şi să scoată de sub protecţie valorile istorice din zona proiectului.

Partea română a respins toate aceste acuzaţii susținând că iniţiatorul proiectului minier de la Roşia Montană nu a fost capabil să ofere toate documentele care să permită eliberarea autorizaţiei de mediu.

Reprezentanții Statului Român au menținut pe toată perioada celor aproape nouă ani de judecată un secret total în legătură cu evoluția cazului. Singurele infomații publice au fost documentele postate pe site-ul instanței ICSID și comunicatele periodice ale companiei miniere.