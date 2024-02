Activist de mediu: Basescu influenteaza prin antepronuntarea in cazul Rosia Montana

Activistii de mediu resping exploatarile de la Rosia Montana, chiar daca presedintele Traian Basescu a declarat, joi, ca Romania ar trebui sa obtina un procent mai mare de profit.

Dan Craioveanu, de la Clubul Ecologic Transilvania, sustine chiar ca seful statului s-a "antepronuntat", ceea ce ar putea influenta decizia finala privind avizul de mediu al proiectului.

"In momentul in care nu exista inca o autorizatie de mediu, este complet anormal ca presedintele sa se antepronunte in favoarea unui proiect sau chiar si in defavoarea lui. Inca nu s-a terminat analiza tehnica a proiectului pentru acordarea sau respingerea autorizatiei de mediu. Si, va dati seama, ca o antepronuntare din partea presedintelui unei tari influenteaza intr-o forma sau alta rezultatul unei autorizari", a declarat pentru Ziare.com, Dan Craioveanu.

El spune ca din punctul de vedere al protectiei mediului nu are nicio relevanta cat ar castiga Romania din exploatarile de la Rosia Montana.

"Relevanta are doar modalitatea de extractie. Daca s-ar face totul in galerii, atunci ar fi alta poveste, dar atata timp cat metodele de extractie sunt tot la suprafata si cu utilizarea ceanurilor nu are nicio relevanta cat castiga Romania. Indiferent ce faci nu poti pastra mediul intreg. E ca si cum ai spune ca ii amputezi cuiva mana fara sa-i afectezi integritatea corporala. Daca vrem sa omoram pe cineva, nu conteaza pana la urma daca omoram in mod brutal sau la cele mai noi standarde. Efectul final e acelasi", a spus Dan Craioveanu, subliniind ca atunci cand se vorbeste despre bani in acest proiect nu sunt luate in calcul si costurile de mediu, cele culturale si sociale.

Ads

Basescu: Proiectul Rosia Montana trebuie facut - e o avere acolo

Daciana Sarbu il critica pe Traian Basescu pentru Rosia Montana

Borbely il contrazice pe Basescu: Nu e necesar un aviz al CE pentru Rosia Montana

Weber il contrazice pe Basescu: Proiectul Rosia Montana e foarte pagubos

De altfel, in apararea acestor idei au sarit si politicienii din Opozitie, care nu sustin exploatarile de la Rosia Montana. "Pana la urma, teza prezidentiala spune ca totul e permis, numai profit sa iasa, nu?! Probabil ca vechiul comerciant de blugi din Traian Basescu a ramas cu reflexul 'partajarii beneficiilor', drept criteriu unic al acceptabilitatii unui gest. Un sef de stat nu are insa dreptul sa 'partajeze beneficii' de pe urma unor tranzactii cu bunuri care nu-i apartin", a comentat europarlamentarul PSD, Daciana Sarbu.

Ads

Afirmatiile presedintelui Traian Basescu au fost criticate si de eurodeputatul PNL Renate Weber. "Vad declaratia presedintelui usor superficiala, pentru ca se refera strict la chestiunea beneficiilor, din punct de vedere material, fara sa aiba in vedere intreaga complexitate a pierderilor care s-ar produce in acea zona, daca acest proiect se materializeaza", a afirmat liberala.

Sulfina Barbu: Statul trebuie sa aiba 50% din profit

Pe de alta parte, democrat-liberala Sulfina Barbu, fost ministru al Mediului, a sustinut pentru Ziare.com ca exploatarile de la Rosia Montana respecta toate prevederile europene de mediu, spunand ca din acest punct de vedere nu exista niciun risc.

In acelasi timp, deputatul PDL agreeaza renegocierea contractului de la Rosia Montana. "Prin contractul de concesiune pentru aceasta exploatare, statul roman are in jur de 18%. Consider ca, in 2011, Romania trebuie sa renegocieze cu cel care a concesionat perimetrul respectiv. Corect ar fi pentru statul roman ca partajarea sa fie facuta in procente de 50%", a spus Barbu, adaugand ca nu statul poate oricand initia renegocierea contractul, mai ales ca exploatarile nu au fost inca demarate.

Ads

"Nu am cunostinta daca au fost astfel de tatonari. Este momentul oportun pentru a initia astfel de discutii", a continuat democrat-liberala, o sustinatoare a poriectului ca de altfel cei mai multi dintre colegii sai de partid.

Pana la exploatarea de aur de la Rosia Montana mai este doar un pas: avizul de mediu al Ministerului de resort, condus de Laszlo Borbely.

"Eu am cerut doua chestiuni - sa se reduca procentul de cianura pana la un nivel care sa nu mai fie poluant pentru natura si sa se dea banii pentru renaturare, aproximativ 160 de milioane de dolari, in primii ani de exploatare si nu in ultimii. Investitorul a fost, in principiu, de acord cu ambele solicitari, ramane sa le discutam punctual, concret", a afirmat, joi, Borbely.