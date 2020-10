Primele calculatoare din viata unor elevi de la Rosia Montana. Cum au reusit cativa tineri sa stranga peste 40 de laptopuri: "E un amestec de speranta si furie neagra"

Iulia si Adrian Petri au o mica pensiune in Rosia Montana: Casa Petri. In urma cu opt zile au lansat un anunt pe pagina de Facebook a pensiunii: doua nopti de cazare plus un tur ghidat la Rosia Montana, pe un laptop pentru scoala din localitate.Anuntul a devenit viral si a produs efecte la care cei doi nu se asteptau. In aceasta perioada, au primit peste 40 de calculatoare.Cei doi tineri au aflat ca la una dintre scolile din localitate orele de curs se desfasoara in scenariul hibrid: o parte din elevi sunt in clasa, iar o alta parte acasa, insa cadrele didactice nu au aparatura necesara pentru transmisii live.Scoala din Rosia Montana are in administrare trei unitati scolare: Rosia, Gura Rosia si scoala din Carpenis unde invata 210 elevi si lucreaza 26 de profesori. Intre timp, pandemia de coronavirus a inceput sa aiba un trend ascendent in judet si s-ar putea ca pe viitor si scolile din localitate sa treaca in sistem online. Rosia Montana are o incidenta de 1,46 de cazuri la mia de locuitori.Zece dintre laptopuri vor veni din Elvetia, de la o persoana care le-a donat pentru invatamantul din Rosia Montana. Mai mult de atat, in 30 octombrie o agentie din Brasov face un ebike tur la Rosia si doneaza toti banii la scoala din Rosia Montana. La inceputul saptamanii viitoare, tinerii voluntari vor sa livreze laptopurile catre unitatile de invatamant din localitate. Intre timp, la campanie a mai aderat o pensiune din comuna, Cabana Piatra Corbului, care ofera, de asemenea, doua nopti de cazare si un tur al Rosiei Montane in schimbul unui laptop care sa ruleze minimum windows 8.Miercuri, 20 octombrie, au dus primele calculatoare la scoala. "Inca nu imi gasesc cuvintele dupa ziua de azi. E un amestec de speranta si furie neagra impotriva celor care tin voit zeci de copii in saracie. Numai gandul ca ceea ce am vazut si trait azi e doar una din miile de situatii, una din miile de clase de copii tinuti departe de potentialul lor ma face sa zbier pe dinauntru. Sunt recunoscatoare celor care ne-au prilejuit acest wake up call si aceasta ocazie de a face un strop mic de tot de bine intr-un ocean de mizerie si dezinteres", a precizat Cristina Apostol, cea care a avut rolul de a primi laptopurile donate in Bucuresti.Tinerii din Rosia spun ca aceasta cauza nu mai tine doar de ei, ci a devenit o cauza a unei mici comunitati din Rosia. "Vedem ca impreuna suntem mai puternici asa ca am decis sa ne organizam intr-un un mic grup de initiativa locala numit RosiaMontana.Community, in speranta ca vom reusi sa ducem aceasta cauza la bun final si ca o sa mai facem si altele impreuna. Am pornit de la un apel de 10 laptopuri, dar am primit mult mai multe. Asta ne-a dat curaj sa cercetam problema si am realizat ca nevoile sunt mult mai multe si mai variate, pe langa profesori am identificat si multi copii ce nu au dispozitive pentru scoala online", sustin acestia.