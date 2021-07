Subiectul Rosia Montana agita spiritele in coalitie. Cum s-a ajuns la amenintari cu iesirea de la guvernare

Ce spune Citu

Cum s-a ajuns aici

Despagubiri uriase

Cum s-a ajuns la amenintari cu iesirea de la guvernare

Vicepremierul Dan Barna a declarat miercuri, 7 iulie, ca USRPLUS respinge orice initiativa, din orice directie ar veni, de retragere a dosarului privind Rosia Montana de la UNESCO."Este o discutie Rosia Montana. A fost in Guvern prezentat un memorandum dinspre Ministerul Finantelor. Pozitia USR PLUS este una foarte clara: respingem orice initiativa, din orice directie ar veni, de retragere a dosarului de listare a Rosia Montana la UNESCO, pentru ca listarea Rosia Montana la UNSECO nu are ca afect niciun fel de blocare a statului roman pentru eventuale proiecte viitoare in momentul in care tehnologia s-ar imbunatati sau ar deveni una functionala pentru mediu.Deci listarea la UNESCO nu ne impiedica pe noi ca stat roman sa avem in continuare un control pe legislatia zonei respective, pentru ca UNESCO nu blocheaza nimic, UNESCO doar asigura o protectie si un prestigiu unei zone unice in lume", a spus Barna, la Palatul Parlamentului , dupa sedinta coalitiei de guvernare. Vicepremierul Kelemen Hunor a afirmat ca in acest moment este aproape imposibil sa retragi dosarul de includere a sitului Rosia Montana in patrimoniul UNESCO."Eu permanent am fost pentru protectia patrimoniului cultural (...) Sunt in continuare pentru pastrarea a ceea ce este unicat, mai ales galeriile romane si medievale. Eu cred ca in acest moment este aproape imposibil sa retragi dosarul. UNESCO nu ofera protectie in plus, legea nationala ofera protectie. Cei care spun ca UNECO ofera protectie, va mint. Cei care spun ca UNESCO da bani, va mint", a afirmat, miercuri seara, Kelemen Hunor , intrebat despre Rosia Montana.Vicepremierul a afirma ca in acest moment nu exista un plan alternativ pentru acea zona.La inceputul saptamanii, premierul Florin Citu a precizat ca in aceasta perioada in coalitia de guvernare sunt cautate solutii in dosarul Rosia Montana, stfel incat situl sa fie inclus in patrimoniul UNESCO si sa se afle raspunsul la intrebarea daca poate avea loc si exploatarea miniera."Exact astea sunt discutiile in coalitie, sa vedem care este solutia pentru a merge mai departe. Sa pastram si situl UNESCO si daca sa putem si sa exploatam. Cautam o solutie. De aceea am chemat specialistii. In coalitie vin oameni care ne spun care sunt variantele. Pe de o parte, avem opinia de la firma de avocatura, pe de alta parte, avem Ministerul Culturii", a precizat seful Executivului.Referitor la includerea Rosiei Montane in patrimoniul UNESCO, premierul a afirmat ca "nu s-a luat nicio decizie la nivel de Guvern in acest sens"."Nu am declarat nimic despre acest proiect pana acum. Presedintii de coalitie sunt si discuta. Acest proiect, a fost depus dosarul anul trecut din nou si din acel moment nu s-a intamplat nimic pana acum", a tinut sa precizeze premierul Citu.De cealalta parte, in cadrul unei actiuni organizate de catre Greenpeace Romania miercuri la Bucuresti, s-a vorbit despre faptul ca Florin Citu ar avea in vedere o eventuala retragere a dosarului de inscriere in patrimoniul UNESCO a sitului Rosia Montana, insa seful Executivului a respins acuzatiile aduse, printr-un comunicat de presa."Premierul Florin Citu nu a inaintat nicio propunere cu privire la acest subiect si nici nu a intreprins vreun demers oficial care sa vizeze retragerea dosarului de inscriere in patrimoniul UNESCO a sitului Rosia Montana. Prin urmare, declaratiile care i-au fost atribuite premierului cu privire la o decizie in legatura cu retragerea dosarului de inscriere in patrimoniul UNESCO a sitului Rosia Montana sunt false. Mentionam ca tema a fost discutata strict la nivelul Coalitiei. In acest context, Guvernul Romaniei face apel la respectarea acuratetei informatiilor", se arata in comunicatul Guvernului.Dosarul Rosia Montana este subiectul unora dintre cele mai longevive discutii din spatiul public. Totul a inceput in anul 1996 cand compania care exploata zacamintele de la Rosia Montana se pregatea sa puna lacatul pe usa, insa Gabriel Resources , companie listata la Bursa din Toronto/Canada si-a manifestat interesul sa o preia, astfel ca s-a ajuns in situatia ca astazi 80% dintre actiunile societatii sunt detinute de Gabriel Resources, iar 20% de Minvest Rosia Montana S.A, ale carei participatiuni sunt detinute, in totalitate, de Ministerul Economiei;Ulterior, in anul 2004, pe fondul marelui proiect minier anuntat de Gabriel Resources, a fost infiintata Asociatia Alburnus Maior de catre locuitorii din Rosia Montana. Mentionam ca Asociatia Alburnus Maior este un ONG cu sediul in Rosia Montana, jud. Alba si "reprezinta interesele acelor locuitori din Rosia Montana si din Bucium care se opun proiectului Rosia Montana si refuza sa-si instraineze proprietatile pentru a face loc proiectului minier. Asociatia se opune proiectului minier de exploatare la suprafata propus de Rosia Montana Gold Corporation (Proiectul), din considerente sociale, de mediu, economice si de patrimoniu. Proiectul propus utilizeaza cianura si se vrea a fi cea mai mare exploatare miniera la suprafata din Europa.Impotriva proiectului minier, Asociatia a initiat si coordoneaza Campania Salvati Rosia Montana, care in cei 12 ani de activitate a devenit cea mai mare miscare sociala si de mediu din Romania." Concret: scopul principal al acestui ONG a fost acela de a lupta impotriva proiectului minier al Rosia Montana Gold Corporation (RMGC) dezvoltat de compania canadiana Gabriel Resources. Iar revolta a continuat in perioada 6-11 octombrie a avut loc primul mars de solidaritate care s-a desfasurat pe o perioada de 6 zile, de la Cluj Napoca la Rosia Montana, iar mai tarziu, la un an distanta, a luat nastere logo-ul "Salvati Rosia Montana!"Intre 23-29 august 2004 a aparut si festivalul FanFest, unde artisti romani de prestigiu s-au reunit intr-un concert de promovare si intr-un mars de solidaritate pentru Salvarea Rosiei Montane. "Rosia Montana Gold Corporation (RMGC), care este detinuta in proportie de 80% de o companie din Canada, Gabriel Resources ('Gabriel') intentioneaza sa realizeze la Rosia Montana cea mai mare mina de aur de suprafata din Europa. Aceasta presupune, printre altele, stramutarea involuntara a peste 2000 de oameni", spuneau atunci reprezentantii FanFest.Lupta pentru Rosia Montana s-a dat in fiecare an prin diverse marsuri si evenimente, ajungandu-se in 2013 la proteste generalizate, in Bucuresti, Cluj-Napoca, Iasi, Timisoara si alte cateva zeci de orase din Romania si din strainatate, pe fondul incercercarii de reglementare legislativa a debutului exploatarii miniere. Detalii AICI Traian Basescu , seful statului de la acea vreme, mentionase posibilitatea de a avea un referendum national pe tema proiectului Rosia Montana, dar ulterior acesta a precizat ca e doar o posibilitate fara sa insemne neaparat ca el declanseaza un referendum. Asadar, pe data de 16 Septembrie Basescu i-a cerut premierului de atunci, Victor Ponta , retragerea legii din Parlament argumentand ca are clauze care incalca constitutia. Astfel, la data de 9 Septembrie, Victor Ponta a sustinut ca Parlamentul Romaniei va respinge legea si ca guvernul va incerca alte modalitati sa creeze locuri de munca in zona.Anuntul a condus la scaderea cu 48% a actiunilor Gabriel Resources listate pe bursa din Toronto, iar compania a amenintat ca da in judecata Statul Roman pentru pierderi de 4 miliarde de dolari, daca legea nu trece de Parlament. Acesta este si motivul pentru care oficialii romani se gandesc daca sa retraga sau nu dosarul.Amintim si ca in 2018 Guvernul condus de Viorica Dancila a stopat procedura de includere a localitatii Rosia Montana in patrimoniul UNESCO, insa la presiunea strazii, Consiliul Suprem de Aparare a Tarii a decis ca problematica inscrierii in Patrimoniul UNESCO peisajului cultural minier de la Rosia Montana va fi gestionata, in continuare, de Guvern, astfel ca disputa a ramas sa fie transata de viitoarele Guverne.Miercuri, cand subiectul Rosia Montana a fost redus in discutie de protestele organizate de Greenpeace Romania, deputatul USR PLUS Tudor Benga a declarat ca ideea retragerii dosarului Rosia Montana este "inacceptabila si nenegociabila", adaugand ca, daca premierul "vrea sa aiba o surpriza" la urmatoarea motiune de cenzura, atunci "jucatul cu focul pe langa tema Rosia Montana" s-ar putea sa fie calea."Nu stiu exact cine si ce il sfatuieste pe premierul Citu pe subiectul Rosia Montana, dar daca tine cu tot dinadinsul sa isi torpileze de unul singur sustinerea parlamentara atunci s-ar putea sa-si fi gasit subiectul. Nu avem ce discuta pe subiectul asta, ideea retragerii dosarului Rosia Montana e inacceptabila si nenegociabila. Iar daca premierul vrea sa aiba o surpriza la urmatoarea motiune de cenzura atunci jucatul cu focul pe langa tema Rosia Montana s-ar putea sa fie calea", a scris deputatul USR PLUS, pe pagina sa de Facebook Facem precizarea ca din Romania au fost inscrise pana acum pe Lista Patrimoniului Mondial UNESCO: Delta Dunarii, Manastirea Horezu, bisericile pictate din nordul Moldovei, bisericile de lemn din Maramures, cetatea Sighisoara, asezarile sasesti cu biserici fortificate din Transilvania si fortaretele dacice din Muntii Orastiei.