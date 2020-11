Decaderea Rosiei Montane, comuna din Apuseni care sta pe un munte de aur. Cum a influentat negativ viata comunitatii proiectul minier esuat

Numarul locuitorilor s-a redus semnificativ ca urmare a activitatilor companiei private Rosia Montana Gold Corporation , care voia sa exploateze zacamantul de aur de pe teritoriul comunei. Satul Rosia Montana pare mai mult o fantoma, avand in vedere ca 80 la suta dintre locuitorii de aici si-au vandut proprietatile companiei canadiene si au plecat la Alba Iulia sau in alte zone ale judetului sau ale tarii. Majoritatea locuitorilor sunt acum in satele Gura Rosiei, Daroaia si Carpinis, aflate langa DN 74A, la circa 5 kilometri de centrul de comuna. Satul Rosia Montana are mai putin de 300 de locuitori, din cei peste 600 pe care ii avea in 2011. Comuna in ansamblu mai are circa 2.100 de locuitori (dintre care mai mult de 900 sunt romi), fata de numarul de 3.900, din anul 2002.Centrul istoric al comunei. Foto: Casa PetriSoarta Rosiei Montane s-a schimbat in toamna anului 2013, cand, in Parlament, a fost respinsa legea initiata de Guvernul Ponta cu dedicatie pentru proiectul minier. Decizia a fost precedata de proteste masive in Bucuresti si Cluj-Napoca, astfel incat parlamentarii s-au ferit sa isi dea votul acestui proiect controversat. A fost si semnalul rupturii dintre PNL si PSD , care constituiau la momentul respectiv alianta USL. Liberalii s-au opus si au respins modificarea legii minelor care oferea companiei miniere posibilitatea de a demara investitia de la Rosia Montana. A urmat 1 an de tatonari, pentru ca in ianuarie 2015, Gabriel Resources , actionarul majoritar al societatii Rosia Montana Gold Coporation, sa anunte intentia de a actiona Statul Roman in judecata daca nu este aprobat proiectul. S-a intamplat acest lucru in iunie 2015, cand canadienii au depus la Tribunalul Comercial al Bancii Mondiale de la Washington actiunea prin care solicit daune de peste 5 miliarde de dolari.Timp de 5 ani s-au derulat mai multe proceduri, inclusiv audieri de experti si fosti premieri ai Romaniei. O hotarare ar putea fi pronuntata in anul 2021. Partea romana sustine ca investitorul nu are dreptul la compensatii din partea statului in conditiile in care nu a reusit sa obtina toate avizele pentru ca proiectul sa poata fi aprobat. A contat mult si activitatea unor organizatii de mediu, care au obtinut suspendarea si anularea planurilor urbanistice emise de Consiliul Judetean Alba pentru zona industriala Rosia Montanta. Un singur proces mai este in derulare in prezent, la Tribunalul Buzau. Intre timp, Guvernul Orban a decis sa reia procedura inscrierii Rosiei Montane in patrimoniul UNESCO , dar intalnirea programata in China, in vara acestui an, a fost amanata din cauza pandemiei de COVID-19.Cladiri monument istoric, in pericol de prabusire. Foto: Casa PetriRosia Montana in sine este un muzeu in aer liber, dar multe dintre "exponate" sunt distruse sau foarte aproape de a se prabusi. Pentru a le mentine, inca, in "picioare", proprietarul le-a sprijinit cu grinzi din lemn sau le-a legat imprejur cu sarma pentru a se distruge. Este o chestiune de timp pana cand primele constructii vechi de peste 100 de ani se vor darama. Pe langa distrugerea patrimoniului, compania a lasat "rani adanci" si in comunitate. Au existat multe conflicte intre cei care se opuneau proiectului minier si cei care sustineau investitia straina. S-au destramat si certat familii ai caror membri erau impartiti in ceea ce priveste vanzarea proprietatilor catre Gold (Rosia Montana Gold Corporation). Mirajul zecilor de mii, in unele cazuri sute de mii de dolari i-a convins pe multi sa isi dea casele Goldului si sa plece de la Rosia pentru totdeauna.Dintre locurile de cazare care exista in prezent la Rosia Montana, se remarca Casa Petri , unde doi tineri au restaurat casa bunicilor din centrul istoric, locul unde minerii schimbau aurul extras in bani si dinamita. Au pus in valoare trecutul iar acum ofera cazare, tururi ghidate si biciclete. "Bunicii nostri au lucrat in minerit . Au avut parti de baie, adica galerii, si steampuri pentru prelucrarea aurului. Inainte de a fi casa lor, constructia a fost utilizata ca banca, cabinet medical si cinema. Am renovat casa mostenita de la ei, pastrand elementele autentice, fiind cladire de patrimoniu. Este situata in centrul istoric al Rosiei Montane, din curte putandu-se vedea intregul masiv Carnic", astfel descriu proprietarii istoria cabanei Casa Petri.Galerie miniera construita de romani, in urma cu aproape 2000 de aniAlti tineri pasionati de natura si frumusetile zonei au dezvoltat proiectul "Trai cu Rost", destinat realizarii unor trasee montane si de bicicleta, a unor puncte de belvedere si pentru crearea unui website cu toate informatiile necesare pentru turisti . O mare parte a traseelor turistice care sunt marcate acum la Rosia Montana au fost realizate la initiativa acestora. Printre cele mai importante atractii pe care le pot vizita turistii in mica localitate "rosie" sunt, cu siguranta, Galeriile Romane. Acestea sunt unele dintre cele mai vechi exploatatii miniere de pe Batranul Continent ce au accesul permis turistilor. Complexul muzeal este impartit in 3 sectiuni: Mina Albumus Maior, Muzeul Mineritului si Curtea Minei.Muzeul Mineritului prezinta o expozitie cu fotografii in care sunt surprinsi muncitori ai minei, harti geologice, unelte de minerit, roci, diverse obiecte ce apartineau romanilor si machete ce infatiseaza Rosia Montana in diferite perioade ale existentei sale.Taul Mare reprezinta una dintre atractiile turistice importanteTotodata, vestigiile habitatului roman de suprafata, in special necropolele, zonele sacre si cele administrative, sunt obiective istorice care merita atentia vizitatorilor. In localitate se gasesc, de asemenea, casele memoriale "Closca" din Carpinis, sat al Rosiei Montane, "Simion Balint" si "Gheorghe Grita", acestea putand fi vazute insa doar din exterior, neavand inca deschise portile pentru turisti. De asemenea, pot fi vizitate bisericile vechi ale comunei, veritabile monumente ale istoriei locurilor.In cele din urma, se poate realiza un traseu la pas prin natura feerica din jurul comunei. Este cel mai bun mod de a explora si de a invata despre istoria si bogatia acestui tinut minunat, dar si de a ajunge pe ce mai inalt varf din zona, Vf. Rotunda, la cel mai mare lac din localitate, Taul cel Mare, si la Cariera Cetate, locul de unde s-a extras aur de mii de ani. Taurile (lacurile) au fost construite pentru procesarea aurului, iar acum au devenit locuri de agrement ideale pentru iesit la picnic (Taul Tarina), a lenevi la soare (Taul Brazi) sau a te bucura de un apus de poveste (Taul Inima).