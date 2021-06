Guvernul ar putea amana din nou inscrierea Rosiei Montane pe lista UNESCO. Dacian Ciolos: "Inteleg ca premierul Citu tine foarte mult la aceasta retragere"

Dezbateri in comisia UNESCO de la Parlament

Amanarea din 2018

In 24 iulie 2021, Comitetul Patrimoniului Mondial ar urma sa decida inscrierea Peisajului Minier Rosia Montana pe lista UNESCO. Zona localitatii a fost declarata in 2016 sit istoric de categoria A, respectiv de importanta nationala."Va fi o discutie azi in Coalitia de Guvernare pe tema dosarului Rosia Montana la UNESCO. Pozitia USRPLUS e clar impotriva retragerii dosarului Rosia Montana de la UNESCO. Inteleg ca premierul Citu tine foarte mult la aceasta retragere si la a restrange cererea de protectie UNESCO doar pentru minele romane, ceea ce e un pic absurd. Nu poti sa spui ca dai jos tot dealul si sa protejezi totusi minele din interiorul dealului. (...) Noi in coalitie evident ne opunem retragerii, insa se pare ca iarasi suntem singuri. Si UDMR -ul sustine pozitia PNL . Noi am tot explicat ca protectia sitului respectiv este data de legislatia nationala, nu de UNESCO. Deci nu pot folosi argumentul ca daca Rosia Montana intra in UNESCO, Romania pierde arbitrajul international cu compania miniera" a declarat Dacian Ciolos, copresedintele USR PLUS, potrivit Declic espre includerea Rosiei Montane in Patrimoniul Mondial s-a discutat marti, 20 iunie, si in comisia UNESCO a Parlamentului Romaniei. La discutii a fost prezent si primarul comunei Rosia Montana, Eugen Furdui, care a sustinut sa se propuna Comitetului Patrimoniului Mondial amanarea deciziei, din nou, in vederea reperimetrizarii sitului istoric, astfel incat pe viitor sa se poata exploata zacamantul de aur de aici. Primarul a fost sustinut puternic de senatorul PNL de Alba, Sorin Bumb. In prezent aproape toata suprafata localitatilor Rosia Montana si Corna este inclusa in categoria de sit istoric de importanta nationala. In final, dupa dezbateri aprinse intre unii parlmentari si reprezentantii Institutului National al Patrimoniului nu a fost luata nicio decizie."Specialistii independenti ai UNESCO au recomandat inscrierea Peisajului Minier Rosia Montana in Lista Patrimoniului Mondial, dar si in Lista Patrimoniului Mondial in Pericol, si va fi al 17-lea dosar care va intra in dezbaterea Comitetului Patrimoniului Mondial UNESCO. Comisia parlamentara pentru UNESCO a initiat aceasta dezbatere, pentru ca rolul nostru este sa fim un element de echilibru si de dialog intre institutii. Deciziile Romaniei in raport cu UNESCO sunt, insa, exprimate oficial doar de Guvernul Romaniei!", se precizeaza intr-o comunicare publica a Comisiei UNESCO.In iulie 2018, Romania, prin Guvernul PSD ALDE , a solicitat amanarea inscrierii Rosiei Montana pe lista situarilor culturale pana dupa pronuntarea unei hotarari in procesul de arbitraj dintre Romania si compania canadiana Gabriel Resources . La inceputul anului 2020, Guvernul PNL a revenit cu solicitarea initiala, dar sesiunea din 2020 a fost amanata din cauza pandemiei. Propunerile care trebuiau discutate anul trecut , printre care si inscrierea "Peisajului Minier Rosia Montana" pe lista Patrimoniului Mondial UNESCO, vor fi analizate in sesiunea din 2021, programata in Fuzhou (China) in perioada 16 - 31 iulie. Potrivit unui comunicat oficial, incepand cu 24 iulie, Comitetul Patrimoniului Mondial va incepe sa inscrie site-uri nominalizate pe lista UNESCO, incepand cu nominalizarile care nu au putut fi analizate anul trecut.Centrul Patrimoniului Mondial UNESCO a recomandat inca din luna mai 2018 ca ca situl "Minele de aur romane de la Rosia Montana" sa fie inclus in Lista Patrimoniului Mondial si in Lista Patrimoniului Mondial in Pericol. Decizia, semnata de directorul Centrului, Mechtild Rossler, a fost luata la recomandarea organului consultativ, Consiliul International al Monumentelor si Siturilor (ICOMOS).Principala justificare este aceea ca << bunul este amenintat de un pericol dovedit, precis si iminent, susceptibil sa duca la o pierdere semnificativa de autenticitate istorica si de semnificatie culturala >> .