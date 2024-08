Peste 180 de soiuri de roșii de pe patru continente, cultivate de o româncă. "Vedeta" grădinii unice în țară

În localitatea Cheglevici, aflată la mai puțin de 70 de km de Timișoara, o femeie a creat un adevărat paradis pentru tomate, aducând semințe de pe patru continente și construind sere inovatoare în formă de DOM pentru a oferi plantelor condițiile ideale.

"Am împlinit deja 10 ani, am avut norocul să întâlnesc colecționari francezi și cu ei am început schimburi de semințe la început. După aceea am cumpărat semințe și din America, și din alte țări și am fost curioasă să cultiv altceva decât suntem noi obișnuiți," a declarat Luminița Pujad pentru Antena3.

Pentru a răspunde nevoilor diverse ale legumelor din diferite colțuri ale lumii, Luminița a construit sere cu formă de DOM. "Mi s-au părut mai interesante. Forma lor rotundă și soarele cade altfel în mijlocul lor," explică ea.

În cele zece ani de activitate, Luminița a cultivat peste 2000 de soiuri de tomate și alte legume rare, câștigând recunoaștere internațională. "Am depășit peste 1000 de varietăți de roșii, ardei, un pic mai puțin, cam vreo 20-30 de varietăți vinete, tot la fel și alte plante deosebite," adaugă ea.

Printre cele 180 de sortimente din acest an se numără și vedeta sezonului, o tomată verde numită "dancing green finger", primită de la creatorul ei belgian. "Avem și o roșie vedetă printre acestea. Această se cheamă dancing green finger, este o câștigătoare în Belgia și în Franța. Creatorul ei este un belgian cu care am făcut schimbul de semințe și chiar am fost foarte încântată de această roșioară cherry" a mai spus Pujad.

Luminița Pujad este renumită pentru pasiunea ei de a cultiva legume rare și a câștigat numeroase medalii la expozițiile de legume. Roșiile rămân reginele grădinii sale, având capacitatea de a se aclimatiza și în condițiile climatice din România.

Ads