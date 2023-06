Fermierul din Gorj care crește un soi de roșii gigantice, de peste 1,5 kg: "Este și productiv, este și rezistent la multe boli și are și gust"

Un legumicultor din Gorj este pasionat de cultivarea tomatelor care ajung să depășească un kilogram.

Bărbatul cultivă în special legume în solar, iar roșiile sunt de câțiva ani ”specialitatea casei”.

Anul acesta a cultivat o roșie gigant care poate să depășească 1,5 kilograme. Varietatea este foarte gustoasă, fiind o roșie care își păstrează aroma și parfumul în ciuda dimensiunii foarte mari.

Tomată de 1,526 kg, un nou record

Pe 28 iunie, fermierul a cules din solar o tomată de 1,526 kg, înregistrând un nou record.

”În principal, am ales soiul Rosamunda pentru gust. Înainte aveam roșii rotunde, cum punea toată lumea, cele ciorchine, iar clienții îmi cereau roșii cu gust. Eu am căutat să aduc pe piață roșia aceea ca la bunici și am găsit acest hibrid, Rosamunda. Este și productiv, este și rezistent la multe boli și are și gust. Bine, nu este la fel de productiv ca roșia rotundă, adică nu face multe tomate, dar le face mari. Dacă le-ar face multe, s-ar rupe planta, cele mai mari sunt cele de jos, sus media este cam la 400 de grame. Cu Rosamunda am cultivat 240 de metri pătrați. Le valorific în piața centrală din Târgu Jiu și la alte două aprozare. Ieri a venit o televiziune și am prezentat roșia cea mai mare din solar, de 1,400 kg, astăzi am căutat și am găsit o alta coaptă de 1,526 kg, deci practic mi-am bătut propriul record. Acum, cea mai mare roșie din fermă are peste un kilogram și jumătate”, a mărturisit tânărul fermier pentru agrointel.ro.

Cât costă semințele

”Este foarte scumpă sămânța, 4 lei o sămânță. Pentru 1.000 de semințe am dat 4.000 de lei. Eu mi-am făcut răsadurile. Sămânța ajunge la noi din Italia, le facem comandă de pe un site. După plantare, se copilește săptămânal, trebuie intrat în ele și copilit fiecare lăstar care nu produce, care dă sub frunză, asta le ajută să crească.

Tratamente le dau preventiv, ceea ce ține de prevenția la boli și dăunători, dar în ceea ce privește îngrășămintele, folosesc numai îngrășământ natural de oaie și de vacă. Am colaborare cu două ferme de la noi din Bălești, îl luăm primăvara, îl ținem să se macereze și toamna îl băgăm în solar, în fiecare an băgăm câte 4-5 remorci de gunoi, altfel nu se fac.

Roșiile la maturitate sunt mari, au culoarea puțin spre roz, pulpa destul de multă și sunt foarte gustoase ”, a explicat legumicultorul.

