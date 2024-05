Cum să alegi roșiile care au gust când cumperi din piață sau din magazine. "Sunt foarte gustoase, zemoase și dulci, claaar merită"

Preocupările românilor sunt diferite când vine vorba de legume. Pe unii îi interesează prețul sau felul în care au fost crescute și riscurile pe care le-ar avea consumul pentru sănătate, în cazul în care au fost tratate cu pesticide.

Pentru alții primează gustul. O întreagă dezbatere pe tema alegerii roșiilor gustoase a fost lansată în mediul online de un român exasperat că nu nimerește roșii pe care să le mănânce cu plăcere, deși își dă tot interesul.

"Cum se face? Că o iau razna"

"Merg în piețe, supermarketuri, aleg, pipăi, miros, verific legumele în toate modurile cunoscute și sunt atent la codițe să nu fie uscate, să nu aibă coajă pete, etc, etc și ajung cu legumele acasă și sunt lemn. Legume fără gust, fără zeamă, fără rost. Dă nevasta comandă și-i zic să-mi ia niște roșii, oricare, că mai am niște brânză în frigider și parcă aș mânca-o dimineață cu roșii și niște ouă ochiuri lângă. Acum pe seară zic să tai una să văd ce e de capul lor. Mă uit pe etichetă, țară de proveniență Turcia. Zic gata, carton și astea. Le pipăi, le miros, nimic. Să vezi ce le arunc direct la gunoi. Tai roșia pe jumate, nici cotor n-are. Ce drac de roșie o fi asta că nici cotor nu i-a crescut. Dacă n-are săraca cotor clar nici gust n-are rost să pretind de la ea.

Surpriză, nene, roșii bune, cu gust și zeamă. Roșii luate la mișto.

Ads

Așa ghinionist să fiu când aleg eu legumele?", a scris acesta pe Reddit.

"Ia-ți roșii cherry, ai șanse mai mari de succes".

Postarea a stârnit o adevărată dezbatere despre felul în care trebuie alese roșiile încât să fie gustoase. Unii cred că ține de sezon alții, de soi.

"Depinde foarte mult de sezon. Singurele roșii bune le găsesc la final de primăvară și în timpul verii".

"Ia-ți roșii cherry, ai șanse mai mari de succes".

Evită roșiile din Olanda, Turcia

Un criteriu se referă la țara de proveniență.

"În afara sezonului de roșii, încerca să cumperi cherry - alea sunt mai dulci și cu mai mult gust. Apoi, indiferent de anotimp evită roșiile din Olanda, Turcia - din Turcia evită orice de fapt. Gust ok roșii Spania/ Italia. Roșii românești din piață - după jumătatea lui iunie le găsești mai gustoase când apar ele mai natural să zic și nu stimulate la 3 zile până se înroșesc și înăuntru rămân verzi."

Ads

"Eu de la un timp mănânc numai roșii cherry și niciodată nu am nimerit roșii din alea cu gust de apă. Mereu au avut ceva gust și niște dulceață, simți că mănânci o roșie. Și nu sunt cu mult mai scumpe că cele normale."

"În primul rând ar trebui să cunoști când e sezonul pentru diverse legume în România. Acum sunt roșii în seră doar făcute cu oamenii care au sobe și vândute la suprapreț. De fapt nici pentru astea nu sunt sigur că e timpul. Răsadurile de afară abia s-au plantat de câteva săptămâni unde vremea a permis.

Roșiile care-s acum în piață sunt aduse din Turcia, Maroc, Spania, Olanda și sunt din niște soiuri care își mențin forma ca să reziste la transport, pot să aibă concentrația de pesticide peste limita admisă, etc. Nici cele românești nu sunt garantate. Dar să găsești în perioada asta roșii cu gust, ar însemna poate să fie bio, sau să știi exact de unde provin."

"Stai să vezi când iei semințe de roșii, faci răsaduri, aștepți să crească, le plantezi, ai grijă de ele și n au gust (am avut o bafta anul trecut la semințe de roșii de cauciuc)".

Ads

"Nu le țin la frigider"

Unii cred că e important unde sunt depozitate roșiile și că și-ar pierde gustul în frigider.

"În contextul actual al alimentelor, îți pot spune ce fac eu. Când cumpăr din supermarket legume, cu excepția castraveților/ ridichilor/ verdețurilor nu le consum imediat, ci după câteva zile. La fel și cu fructele. Când iau de la producători locali, la fel. Cu fructele e la ghici, unele le poți ține câteva zile, altele nu. Ah, și nu le țin la frigider, mai ales că majoritatea nu sunt coapte încă."

"Legumele din piețe sau aprozare din colț de bloc sunt niște mizerii infecte pline de chimicale. Nu știu de unde mitul asta că iau din piață că e mai bun.

Săptămâna trecută am mers în Obor și am luat din prostie și ceva legume. Cele mai proaste legume mâncate în viața mea."

"Evită fructele și legumele din Turcia, deoarece nu respectă nicio normă, i-a spus un ghid turistic din Turcia unui prieten asta, le stropesc cu pesticide chiar și cu 3 zile înainte de recoltare că să maximizeze recolta".

Ads

"Exemplu la roșie eu verific cotorul să fie mai micuț, și dacă strâng roșia să o simt moale, pentru că rezultă de cele mai multe ori că nu e așa 'lemn' pe interior și însăși culoarea ei contează la majoritatea felurilor, alea roșu închis șanse mai mari să fie bune".

"Te mai uiți și la omul de o vinde"

"Ca și băiat crescut la țară, cu legume din grădină puse de părinții mei, eu personal nu mănânc nicio legumă cumpărată din market. Nu trebuie să fii geniu să-ți dai seama când e sezonul fiecărei legume... Ca mică informație pentru toți, roșiile abia au fost puse afară, mai durează cel puțin 2 luni până se fac; castraveții încep să se facă, iar pentru consum sunt buni cei cruzi de mărime aprox cât palma, ardeiul și vinetele după 15 august, lubeniță la fel.. E și logic că nu au cum să se coacă roșiile dacă afară nu-i suficient soare. Nu cauți doar să arate estetic bine, te mai uiți și la omul de o vinde..."

"Cumpără roșii roz. Sunt mai scumpe, dar fac toți banii. Nu ține roșiile în frigider, că își pierd gustul (multe roșii de import sunt ținute în camere frigorifice și de asta nu au gust)."

Ads

"Salut, dețin un aprozar și o să-mi spun și eu părerea. Probabil că iei roșii din Turcia. De 4 săptămâni au apărut roșiile românești (oltenești - cele “țuguiate”), iar de o săptămâna au apărut și cele din serele de prin restul țării. Sunt foarte gustoase, zemoase și dulci, cu gust de roșie, doar că sunt 2x sau chiar de 3x mai scumpe decât cele din Turcia, dar claaar merită. Cei care zic că cele din seră, din România, nu au nici un gust, nu au nici o legătură. Probabil că au cumpărat turcești, dar li s-a zis că-s românești. Poți încerca și roșiile roz crețe. De obicei, sunt mai aromate. (Sunt acele roșii mari)"

"Mereu alea urâte sunt cele mai bune"

"Din experiență zic, că la roșii mereu alea urâte sunt cele mai bune. Când mergeam la piață, luăm din același loc mereu, și mă întreba doamna de care vrea și mereu îi răspundeam că am după alea urâte am venit. De regulă după miros o recunoști în zona cotorului."

"Poate pentru că le alegeți tocmai pe cele mai frumoase, pe cele mai cu codiță și să nu aibă nici o imperfecțiune. Din experiență personală va spun că roșiile cele mai strâmbe sunt cele mai gustoase. Părinții mei se ocupă cu legume/ fructe și vând într-un târg, este singurul loc de unde mănânc legume și fructe cu gust, de la băbuțe, de la oamenii care se vede că ei le culeg și le produc. În piețe, în mod special produsele cele mai frumoase sunt de calitate slabă d.p.d.v al gustului. Mi-am luat și eu țeapă în piețe, dar am noroc cu părinții care îmi aduc cele mai urâte și gustoase roșii acasă. Zi bună să aveți! "

"Nu aș cumpăra roșii din supermarket, modelul de business obligă producătorii să le vândă necoapte, să poată ține pasul cu cererea. Așadar, multe supermarketuri aduc direct din Turcia. Proaste, necoapte, crescute în vată, forțat, zero nutrienți, zero gust.

Șanse mai mari ai la aprozarul de cartier, care le aduc de la producătorii locali. Acum depinde și în ce zona stai și cât de gospodari îs țăranii din zona. eu (în Moldova) găsesc mai mereu roșii bune de la producătorii locali de prin aprilie până la finalul verii. Nu sunt mereu bune, dar în majoritatea timpului sunt bune. Mai găsesc și la piață, dar mai rar acolo, trebuie să știi ce să cauți, că de regulă piețarii sunt doar intermediari și iau și ei ce-i mai ieftin."